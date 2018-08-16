Муза: 5 аутфитов Мадонны, которые актуальны и сейчас

Сетка

Один из самых известных образов Мадонны сейчас в самом ходу: хулиганский и дерзкий укороченный топ в сетку певица сочетает с черными брюками с высокой талией, бра и множеством украшений. Так одеваются звезды на выступления и модники каждый день.

Тельняшка

Кадр из музыкального фильма звезды на песню Papa Don't Preach не дает нам покоя и сегодня. Такой простой и по-французски шикарный лук в виде джинсов Levi's и полосатого лонгслива Brenton Мадонна разбавляет накинутой на плечи кожаной курткой.

Боди

Мы бы, конечно, просто в боди на улицу выходить не стали, а вот в сочетании с брюками с широкими штанинами или даже джинсами — очень даже.

See through

Прозрачные ткани не давали покоя дизайнерам на протяжении десятилетий. Сегодня не надеть бра под платье или топ может позволить себе не только Кендалл Дженнер , но и среднестатистическая девушка, которая разбирается в моде и следит за трендами (и достаточно смелая, конечно). Мадонна еще лет 20 назад не стеснялась своего тела и всеми способами продвигала свободу выбора. А подобный черный топ по фигуре мы видим в магазинах не первый год.

Леопард

Анималистичный принт уже стоял у штурвала главных трендов сезона. Певица демонстрирует, как круто смотрится пальто леопардовой расцветки. Нам тут внезапно захотелось себе такое купить.