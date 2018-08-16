Гоша Рубчинский x Burberry и еще 8 коллабораций, которые нельзя пропустить

Помню, как еще лет пять назад коллаборации были настоящей редкостью. Сейчас же не проходит и недели, даже дня, без релиза, о котором говорит весь мир. И сейчас мы задаемся уже другим вопросом: есть ли жизнь вне коллабораций?

Вот, например, над последней мужской коллекцией старейшего французского модного дома Dior вместе с Кимом Джонсом работали не менее талантливые дизайнеры Юн Ан и Мэттью Уильямс. У каждого из них есть свои бренды с армиями самых продвинутых поклонников. Украшения Ambush сейчас носит весь мир: и звезды японского кинематографа, и британские грайм-исполнители, и американские селебрити. Alyx всегда находит поддержку в компании близких друзей дизайнера. Так, на его первом показе собрались Канье Уэст, Вирджил Абло и Ким Джонс, — словом, одни из самых влиятельных представителей индустрии.

И то, что несколько дизайнеров объединяются для создания одной коллекции, вполне логично. Хочешь представить лучший продукт? Объединяйся с лучшими. Эту простую формулу наглядно расписали Vetements в сезоне SS17, когда показали свой «конвейер коллабораций». Тогда они выпустили коллекцию, которая целиком состояла из капсул с 18 разными брендами, объективно лучшими в своих нишах. И не хотеть такие вещи было просто невозможно. О том, какие релизы нельзя пропустить до конца этого лета, рассказываю прямо сейчас.

Гоша Рубчинский X Burberry

Если вы неравнодушны к классической клетке Burberry, то вам точно понравится их новая совместная коллекция с Гошей Рубчинским. Хочется облачиться в нее с ног до головы, и приятно, что такая возможность у нас есть. Шерстяные дафлкоты, тренчи, фланелевые рубашки, кожаные лоферы, кашемировые шарфы, панамы и носки — всё с узнаваемым узором в клетку, только теперь в новой интерпретации дизайнера. Вот увидите, эти вещи станут новой вечной классикой.

Liam Hodges X FILA

Liam Hodges X FILA

Отчасти благодаря тому же Гоше Рубчинскому стало классным носить еще один подзабытый бренд с историей — FILA. Казалось бы, итальянские костюмы FILA существовали всегда, но по-настоящему модными они стали только пару лет назад. На этой волне популярности FILA выстреливает по всем фронтам и выпускает одну коллаборацию за другой. Одна из них — Liam Hodges Х FILA. Да, коллекция мужская, и нужно действительно постараться, чтобы заполучить моднейшие массивные кроссовки Disruptor «женского» размера. Но они того стоят. Еще один абсолютный хит из коллекции — сумка на пояс. В остальном это очень носибельные вещи в «гусиную лапку». Все-таки Liam Hodges — бренд типично британский.

Calvin Klein 205W39NYC Х Andy Warhol Foundation

Calvin Klein 205W39NYC Х Andy Warhol Foundation

Когда классная коллаборация перерастает в продолжительную историю, это особенно приятно. Так, например, Сalvin Klein заключил контракт с фондом Энди Уорхола до 2020 года. Это значит, что теперь у Рафа Симонса есть неограниченный доступ к архивам фонда, в том числе к неизданным работам Энди Уорхола. «Он запечатлел такие разные аспекты американской жизни, даже самые мрачные», — рассказывает креативный директор бренда. Принты легендарного художника на вещах культовой американской марки — это очень красиво. С выбором вещей из этой коллаборации ошибиться просто невозможно.

Чемодан Off-White Х Rimowa

Чемодан Off-White Х Rimowa

Вирджил Абло — настоящий мастер коллабораций. Удивляться, как он успевает вести бесчисленное множество совместных проектов, можно бесконечно долго. И это сотрудничество не ограничивается рамками модной индустрии: архитектура, образование, музыка и искусство — это лишь некоторые из областей, в которых Вирджил уже успел оставить свой след. Одна из самых интересных вещей с отметкой Вирджила, за которой действительно стоит погоняться этим летом, — абсолютно прозрачный чемодан Rimowа. По мнению самого дизайнера, этот чемодан воплощает идею персонализации следующего уровня. Своими инициалами на сумке уже никого не удивить. Прозрачный чемодан — это уже вызов. Показать что-то настолько личное, что лежит внутри чемодана, — своеобразный арт-перформанс. И так с легкой руки Вирджила привычная вещь вроде чемодана, которая буквально есть у всех, становится арт-объектом. Заполучить его будет действительно сложно — тираж крайне ограничен. Если занять очередь за чемоданом не выходит, советую обратить внимание на менее лимитированную, но не менее классную коллаборацию Off-White с Sunglass Hut.

Солнцезащитные очки Off-White Х Sunglass Hut Солнцезащитные очки Off-White Х Sunglass Hut Солнцезащитные очки никогда лишними не бывают, к тому же эти —буквально в идеальных оправах в стиле 80-x. Идут всем! Интересная деталь — будто бы расплавленный логотип в виде стрелок Off-White на дужках.

Худи из коллаборации Heron Preston Х NASA

Худи из коллаборации Heron Preston Х NASA

За пределы индустрии выходит и Херон Престон, близкий друг Вирджила. Это именно тот случай, когда коллаборацию можно назвать космической без всяких преувеличений, ведь она с NASA. В одном из своих первых интервью Херон Престон рассказывал, как хочет покорить не только мир, но и всю вселенную. Выйти за пределы Земли ему помогло американское космическое агентство . В результате получилась коллекция, которую можно и нужно носить, даже если с космосом вы никак не связаны. Технологичные парки и самые практичные рюкзаки стоит искать именно в этой совместной коллекции. Кстати, чтобы коллекция получила статус «внеземной», ее буквально запустили в космос. Смотрите видео в Instagram-аккаунте @kuznetskymost20!

Palm Angels Х Playboi Carti

Palm Angels Х Playboi Carti

Есть коллаборации, которые будто бы уже были предопределены. Отличный пример — Palm Angels Х Playboi Carti. Этот союз на стыке моды и музыки был вопросом времени. Карти уже очень давно любит и носит трексьюты Palm Angels и тесно дружит с основателем бренда Франческо Рагацци. Всё очень логично, как и сама коллекция, на стыке культур хип-хопа и панка. Худи, трексьюты, футболки и кепки — абсолютно понятные вещи для поклонников бренда и творчества артиста.

Солнцезащитные очки Mykita Х Martine Rose

Солнцезащитные очки Mykita Х Martine Rose

Оптическая коллаборация, достойная вашего внимания, появилась в результате сотрудничества Martine Rose и Mykita — узкие спортивные оправы ярких цветов. Британский дизайнер провела юность на рейвах, а Mykita — бренд оптики из Берлина, города, известного своими отвязными техно-вечеринками до утра. И очки получились именно такими — ходить на рейвы.

Мэттью Уильямс в Nike Х MMW Мэттью Уильямс в Nike Х MMW Еще один друг Вирджила и Херона, который тоже может похвастаться коллаборацией этим летом, — Мэттью Уильямс. И это имя надо запомнить хорошо и надолго. Да, это тот самый Мэттью

Уильямс, благодаря которому на всех аксессуарах будущей мужской коллекции Dior Homme SS19 появились замысловатые пряжки. Его собственная коллаборация этим летом случилась с Nike. Результатом сотрудничества стала настоящая экипировка для тренировок. Эти вещи более замысловатые, чем кажутся на первый взгляд. Например, тайтсы для пробежки состоят из трех частей: легинсов, шорт и полотенца, которое крепится к поясу. В коллекции Nike X MMW всё продумано до мелочей.