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Эксперт моды посоветовал Виктории Дайнеко сменить гардероб, чтобы найти нового мужа
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Эксперт моды посоветовал Виктории Дайнеко сменить гардероб, чтобы найти нового мужа 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
По словам критика и историка моды Александра Васильева, некоторые наряды певицы можно назвать детскими.
Певица Виктория Дайнеко стала очередной героиней авторской колонки критика и историка моды Александра Васильева. По мнению эксперта, чтобы наладить личную жизнь, разведенной исполнительнице необходимо прекратить «изображать из себя девочку» и перейти к более женственному образу.
— Я рекомендую сменить не только манеру подачи себя, но и гардероб. Избавиться от всех ее пижамок и платьиц или оставить их для дочки, которая когда-нибудь до них дорастет, — написал Александр Васильев в журнале «7 дней».
Эксперт подверг критике платье, в котором Виктория Дайнеко пришла на премию Musicbox. По словам историка моды, этот наряд «детский». Он совершенно не подходит взрослым женщинам, считает автор колонки. Дело в том, что певице в этом году исполнился 31 год.
Девочки! Ведь это наш день! Желаю нам всем оставаться девчонками в красивых платьях без забот и печалей! Пусть мальчики носят нас на руках и дарят только позитивные эмоции! Да и завязывайте уже с этими глупостями «сильной и независимой» куда приятней жить за каменной стеной любимого мужчины! Я точно проверила Спасибо за фото журналу @7days_ru и любимому фотографу @goncharovphilipp #фотосессия7дней А за стиль спасибо чудесной @motovitsafalameeva
Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)
11 Окт 2017 в 12:35 PDT  Кроме того, Александр Васильев был разочарован платьем, в котором Виктория Дайнеко пришла на вручение премии «Золотой граммофон». Он отметил, что данный образ больше подошел бы для девочки-подростка.
При этом критик не считает, что гардероб певицы стоит менять полностью. Например, он похвалил длинное платье в горох.
— Оно делает Вику взрослее. Но здесь все правильно. Во‑первых, у него есть разрезы, через которые видны ноги. Во‑вторых, сам фасон удачен: платье с запахом, — написал Александр Васильев.
Просто фото;)
Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)
31 Июл 2018 в 3:02 PDT
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