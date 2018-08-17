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18 +: Кайя Гербер, Маккензи Фой и другие несовершеннолетние модели больше не появятся на страницах Vogue
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18 +: Кайя Гербер, Маккензи Фой и другие несовершеннолетние модели больше не появятся на страницах Vogue 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Карьера модели, как известно, обычно начинается с раннего возраста. Каждая девочка хочет попасть в модную индустрию, поэтому родители уже с малолетства отдают детей в специальное агентство для обучения. Но, вероятно, скоро эра несовершеннолетних моделей закончится: американский Vogue поднял возрастной ценз до 18 лет.
Теперь на страницы модного журнала Vogue USA попасть не так уж и просто: моделям как минимум должно исполнится 18 лет. И даже для звездных детей не будет поблажек, несмотря на то, что и Лили-Роуз Депп, и дети Синди Кроуфорд уже не раз снимались для глянца, Кайе Гербер придется теперь ждать совершеннолетия, прежде, чем вновь украсить обложку Библии Моды. А вот Лили уже выросла и может себе позволить даже фотографироваться топлесс. Другая же восходящая звезда, актриса киносаги «Сумерки» Маккензи Фой заветных разворотов пока точно не получит.
Такое неожиданное решение было принято не случайно. В мире моды сложно существовать, особенно подростку: изнуряющие нагрузки, постоянная физическая активность и недостаток отдыха. Карьера модели оказывается не такой привлекательной, как могло бы показаться. Но если совершеннолетний человек способен справиться с таким режимом, то для неокрепшего организма — это большой стресс, который может привести к пагубным последствиям.
Кроме того, руководство главного американского глянца призвали модное сообщество вернуть стандарты 1980-х годов, когда модели не просто играли роль милых манекенщиц, а были иконами стиля и символами своей эпохи. Vogue против унификации моделей, они ищут ярких личностей таких, какими в свое время были Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл.
А как тебе кажется, такое решение журнала Vogue оправдает себя?
Текст:Татьяна Зубахина
Фото:Gettyimages
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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