Новая мода: Vogue перестает сотрудничать с моделями младше 18 лет

Читатели журнала Vogue больше не увидят на его страницах слишком юных моделей, которым еще не исполнилось 18 лет. Издание взяло курс против тенденции последних лет — дизайнерского выбора в пользу молодости. 16-летней Кайе Гербер теперь придется ждать два года, чтобы попасть на страницы главного американского фэшн-глянца.

На сайте журнала появилась статья, объясняющая новшество в его политике. Когда-то модные бренды выбирали супермоделей, таких как Наоми Кэмпбелл Синди Кроуфорд , и создавали одежду специально для них. А теперь выбор модных домов — 40-50 моделей на каждом показе, которые могут носить минимальный размер. Подростки наводнили модельный бизнес.

Кайя Гербер

Раньше примерки занимали вечность. Теперь девочки обязаны соответствовать платью,

— сказал Vogue Дэвид Боннувер, соучредитель и генеральный директор DNA Model Management.

Мир моды, как отмечает автор статьи-манифеста, калечит подростков, ставит их в опасные условия.

Сейлор Бринкли-Кук До объявленной борьбы с подростками на подиуме журнал Vogue долгое время развивал противоположный тренд. Можно вспомнить февраль 1980 года, когда на обложке американского глянца появилась 14-летняя Брук Шилдс. Однако теперь, уверяют нас, такого не будет.

Мы не можем переписать прошлое, но в наших силах приблизить лучшее будущее,

— говорится в статье.

Совет модельеров Америки поддержал решение Vogue о повышении минимального возраста моделей. Два модельных агентства, DNA Models и Society Management, тоже согласились работать в новом направлении.

Давайте вернемся к вере в моделей и сделаем ставку на их развитие. Давайте вернемся к моделям-музам и откажемся от роли вешалок,

— призывает Боннувер.