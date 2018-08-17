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Из прошлого вернулся еще один тренд в одежде
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Актриса спародировала откровенные фото Кардашьян
Актриса спародировала откровенные фото Кардашьян

Из прошлого вернулся еще один тренд в одежде 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: Lenta.ru
Одежда ярких неоновых оттенков, популярных в 1980-х годах, вновь завоевала внимание знаменитостей. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, кислотные желтый, оранжевый, зеленый и розовый цвета стали особенно популярны в 2018 году.
Так, поклонницей желтого оказалась американская супермодель Белла Хадид.
Телезвезда Ким Кардашьян показала поклонникам кислотно-розовый купальник.
Бывшая участница реалити-шоу The Only Way Is Essex Кейт Райт несколько раз публиковала снимки в оранжевом спортивном костюме.
Любительницей оранжевого стала и Хлои Кардашьян.
Лаймовый цвет предпочли ее сестра Кайли Дженнер вместе с британской певицей Ритой Орой.
В июле сообщалось, что миди-юбка с леопардовым принтом австралийского бренда Realisation Par стала одной из самых популярных вещей лета 2018 года. Юбку под названием Naomi skirt моментально раскупали, как только компания объявляла о новом поступлении в своем Instagram.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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