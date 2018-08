Из прошлого вернулся еще один тренд в одежде

Одежда ярких неоновых оттенков, популярных в 1980-х годах, вновь завоевала внимание знаменитостей. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, кислотные желтый, оранжевый, зеленый и розовый цвета стали особенно популярны в 2018 году.

Так, поклонницей желтого оказалась американская супермодель Белла Хадид

Телезвезда Ким Кардашьян показала поклонникам кислотно-розовый купальник.

Бывшая участница реалити-шоу The Only Way Is Essex Кейт Райт несколько раз публиковала снимки в оранжевом спортивном костюме.

Любительницей оранжевого стала и Хлои Кардашьян

Лаймовый цвет предпочли ее сестра Кайли Дженнер вместе с британской певицей Ритой Орой.

