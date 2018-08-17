Welcome back: Одежда кислотных цветов снова в тренде

Кислотные цвета пережили пик совей популярности в 2012 году. Все поголовно ходили в вырывающем глаза желтом, ядерном оранжевом и кислотном розовом. Казалось, что мы оставили всё это неоновое сумасшествие в прошлом и вернулись к пастельным оттенкам и спокойным тонам, но не тут-то было! Дизайнеры своими коллекциями на осень-зиму 2018-2019 показали всем, что решили снова вернуть неоновый на прилавки главных бутиков планеты и в гардеробы всех не отстающих от моды людей. Тренд спорный и явно недолговременный, но почему бы и не попробовать?Welcome back: Одежда кислотных цветов снова в трендеПоявлению кислотных оттенков мы обязаны 70-м годам и отвязным вечеринкам, на которых надо было светиться ярче, чем все лампы в зале. Далее тренд на несколько десятилетий канул в лету и не давал о себе знать. В 2012 году он вновь возродился, но задержался ненадолго. И вот в 2018 году, нас вновь накрывает кислотной волной.

Ким Кардашьян еще в начале лета успела засветиться в кислотно-оранжевом костюме. Судя по сплетням, костюм будет выпущен в следующей коллекции Yeezy, но уже можно догадаться, что если один из главных трендсеттеров мира расхаживает по улицам в чем-то кислотном, совсем скоро мы увидим его и на огромном количестве жителей своего города.

Что же, если так получилось, и цвета вновь рекомендуются ведущими дизайнерами и законодателями моды, стоит посмотреть на вещи, которые уже сейчас доступны любителям следовать модным тенденциям. Есть одно но, для того, чтобы не оказаться среди тех, кто вызывает недоумение в выборе одежды, важно знать меру, и выбирая ту или иную вещь кислотного цвета, стоит быть аккуратным.

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