15 модных Instagram-аккаунтов, на которые стоит подписаться, чтобы быть в тренде

Век миллениалов диктует свои правила: большинство из нас все чаще отказывается от офлайн-журналов и проводят до 90% времени онлайн. Но где же теперь узнают о трендах, если журналы сами по себе почти вышли из моды? Конечно же, в самой популярной соцсети планеты у самых популярных блогеров. В общем, советуем подписаться на эти аккаунты в Instagram, и ты точно не пропустишь ни одного свежего тренда!

Наверняка про Кьяру Ферраньи ты слышала уже не раз и довольно давно. А если нет, быстрее подписывайся на самого влиятельного fashion-блогера мира. Да, Кьяра перестала давать советы по стилю в своем аккаунте, но подсмотреть идеи на ее фото ты вполне можешь. То же самое касается и других топовых красавиц, которых очень любят мировые street-style фотографы. Их фото и ссылки на Instagram ты найдешь в галерее. А мы заодно расскажем о некоторых аккаунтах, которые тоже стоит зафолловить.

Diet Prada

Анонимный Instagram-блог, который вскрывает все казусы модной индустрии. Именно они поднимают скандалы о плагиате или же попросту высмеивают несуразные идеи Модных домов. У Diet Prada уже более 600 тысяч подписчиков, среди которых есть и Наоми Кэмпбелл , и Джиджи Хадид, а комментарии под постами порой оставляет и сама Ким Кардашьян . Подписавшись на этот аккаунт, ты точно узнаешь много нового о моде и вдоволь посмеешься.

Карина Нигай (@karina_nigay)

Топовый российский fashion-блогер, которая раскладывает правила стиля по полочкам и на своем примере показывает, как выглядеть круто не только в люксовых вещах, но и в одежде из масс-маркета. Карина часто путешествует, посещает показы Недель моды и пишет об этом не хуже, чем редактор «тяжелого» глянца. В ее блоге ты найдешь свежую и актуальную информацию о трендах и основных модных событиях да и, возможно, приметишь пару-тройку стильных идей для своих образов.

Скотт Шуман (@thesartorialist)

Априори лучший street-style блог лучшего street-style фотографа. Его блог The Sartorialist был одним из первых модных блогов, который перерос в несколько крутых книг и стал настоящим гидом по уличному стилю для многих модниц. Свои фотографии Скотт сопровождает забавными подписями, а на снимках ему удается уловить и шик Парижа, и дерзость Нью-Йорка, и строгость Лондона, и нежность Милана.

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Фото: Instagram.com, Shutterstock/VOSTOCK