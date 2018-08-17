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Голая официантка шокировала посетителей бара
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Голая официантка шокировала посетителей бара 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Порт-Депозит, штат Мэриленд, посетителей бара обслуживала обнаженная официантка в нарисованной одежде. Бодиарт-художница Джен Сейдел (Jen Seidel) сняла их реакцию на видео и опубликовала на YouTube.
Сейдел нарисовала одежду вместе со взрослой дочерью, которая перенимает у матери ремесло. Они изобразили на теле модели джинсовые шорты и короткий зеленый топ. Издалека одежду трудно отличить от настоящей, но вблизи обман становился очевиден.
Некоторые посетители заметили подвох быстрее других. «На этой девушке нет одежды», — сообщил сидящий за одним из столиков мужчина своим друзьям, после чего все четверо принялись дружно глазеть на официантку. Женщины с другого столика спросили у нее о нарисованной одежде. Когда слух распространился по бару, люди стали фотографироваться с девушкой.
В 2017 году сообщалось о похожем трюке, который Сейдел провернула в торговом центре. Обнаженная модель разгуливала по магазинам в нарисованной одежде, но большинство покупателей ничего не заметили.
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