Голая официантка шокировала посетителей бара

В американском городе Порт-Депозит, штат Мэриленд, посетителей бара обслуживала обнаженная официантка в нарисованной одежде. Бодиарт-художница Джен Сейдел (Jen Seidel) сняла их реакцию на видео и опубликовала на YouTube.

Сейдел нарисовала одежду вместе со взрослой дочерью, которая перенимает у матери ремесло. Они изобразили на теле модели джинсовые шорты и короткий зеленый топ. Издалека одежду трудно отличить от настоящей, но вблизи обман становился очевиден.

Некоторые посетители заметили подвох быстрее других. «На этой девушке нет одежды», — сообщил сидящий за одним из столиков мужчина своим друзьям, после чего все четверо принялись дружно глазеть на официантку. Женщины с другого столика спросили у нее о нарисованной одежде. Когда слух распространился по бару, люди стали фотографироваться с девушкой.

В 2017 году сообщалось о похожем трюке, который Сейдел провернула в торговом центре. Обнаженная модель разгуливала по магазинам в нарисованной одежде, но большинство покупателей ничего не заметили.