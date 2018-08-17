Роспотребнадзор предупредил, какая школьная форма может спровоцировать болезни ребенка

Роспотребнадзор предупредил, что лучше отказаться от той форме, на ярлыке которой указана химчистка в виде рекомендации по уходу за одеждой.

Роспотребнадзор дал рекомендации в преддверии начала нового учебного года по выбору качественной школьной формы для учащихся. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

В Инфографике, которую приводит портал, говорится о количестве и качестве каждого предмета одежды ребенка, а также напоминание о том, что школьник будет проводить в данной форме по 5-6 часов в день. В связи с этим ведомство призывает родителей проверять у продавцов сертификат о качестве покупаемой продукции.

При выборе формы стоит обратить внимание на то, что она должна формировать комфортный микроклимат — температура тела, влажность, паро— и воздухопроницаемость. В случае ненадлежащего качества форма может спровоцировать кожные болезни и даже стать катализатором вирусных заболеваний.

«Внимательно изучите маркировку одежды — ярлычок с данными производителя и составом ткани. Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием», — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор предупредил, что лучше отказаться от той форме, на ярлыке которой указана химчистка в виде рекомендации по уходу за одеждой.

Лучшие ткани, по данным ведомства, хлопок и лен, шерсть и кашемир. Также немаловважными факторами является покрой одежды. Необходимо, чтобы ребенку в форме было удобно и комфортно.