Почувствуй разницу: как выглядит фигура Кардашьян без фотошопа

Папарацци подловили Ким на отдыхе, и это надо видеть!

Звезда реалити-шоу никогда не показывает свои фото без обработки. У нее даже есть специальный ретушер на очень хорошей зарплате. В его функции входить редактировать фото Ким, но основные деньги он получает за то, чтобы оригиналы были удалены, и не попали в сеть.

А уж в искусстве делать селфи Ким поднаторела как истинный профессионал. Кардашьян едва ли не лучше всех на планете знает, какой ракурс и свет выбрать и какие фильтры применить, чтобы выглядеть в кадре супер-красоткой.

Совсем недавно Ким похвасталась, что она наконец-то сбросила лишний вес. «Сейчас я вешу 119 фунтов (53 кг) — без наращенных волос, конечно», — заявила она. И продемонстрировала свою фигуру в обтягивающем топе и узких латексных штанах. И действительно, ее ноги и бедра стали горазддо уже, а талия — совсем стройной. Просто тростинка!

Но оказалось, это небольшое лукавство. Мы не о весе Ким, конечно — может быть, названная ей цифра и правдива. А о формах телезвезды.

На днях папарацци все-таки подловили Ким, когда она отдыхала с друзьями. И что увидели поклонники? Очень массивные бедра, толстенькие (и не такие уж длинные) ноги и талию гораздо шире, чем на ее личных фотографиях. Сравните!

Ким явно «вытягивает» свою фигуру в фотошопе, чтобы казаться выше. А возможно, и изменяет пропорции тела. А как же тогда обстоят дела с фото с различных мероприятий? Все просто: Кардашьян умеет одеваться так, чтоб и без ретуши недостатки были не так заметны.

Первое правило Ким — одежда с высокой посадкой. Леггинсы, шорты, вечерние платья, юбки — что угодно! Кажется, никто никогда не видел Ким в джинсах с заниженной талией. Даже любимые объемные куртки она перехватывает ремнем чуть ниже груди. А все потому, что это зрительно удлиняет ноги.

Узкие вещи Кардашьян — тоже не просто способ подчеркнуть ее сексуальность. Плотные леггинсы или юбки обладают утягивающим эффектом. А значит — делают силуэт уже.

Чтобы отвлечь внимание от своих неидеальных ног, ким делает акцент на верх. Будь то объемный топ или глубокое декольте, или даже простая ветровка оверсайз. Такие приемы уравновешивают ее фигуру.

И, разумеется, каблуки! Высокие «копытца» и шпильки, которые обожает звезда реалити могут на самом деле быть соклько угодно неудобными и натирать ноги. Зато они прибавляют ей роста.

Wday.ru предлагает посмотреть на фото, к каким модным ухищрениям прибегает Ким, чтобы приблизить свою фигуру к идеалу.

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