Бьюти-новинка от Ким Кардашьян: компактная пудра для контурирования. Кстати, она подходит всем!

Ким Кардашьян (37) продолжает работу над своей косметической линейкой KKW Beauty и на днях анонсировала в Instagram очередную новинку — Powder Contour Singles, компактные пудры для контуринга. В коллекции представлено девять универсальных оттенков. Как и все продукты KKW Beauty, пудры имеют пигментированную, но при этом легкую бархатистую текстуру.

Публикация от KKWBEAUTY (@kkwbeauty)

13 Авг 2018 в 1:59 PDT Новинка обещает подчеркнуть естественный макияж, а не сделать его ярким и броским. Что ж, похоже, Ким решила напомнить, что контуринг все еще в тренде (хотя бы пока его любит сама Ким).

Powder Contour Singles поступит в продажу 17 августа и будет доступна на официальном сайте.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/byuti-novinka-ot-kim-kardashyan-kompaktnaya-pudra-dlya-konturirovaniya-kstati-ona-podhodit-vsem/