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Бьюти-новинка от Ким Кардашьян: компактная пудра для контурирования. Кстати, она подходит всем!
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Бьюти-новинка от Ким Кардашьян: компактная пудра для контурирования. Кстати, она подходит всем! 

Peopletalk 24 минуты назад
Фото: Peopletalk
Ким Кардашьян (37) продолжает работу над своей косметической линейкой KKW Beauty и на днях анонсировала в Instagram очередную новинку — Powder Contour Singles, компактные пудры для контуринга. В коллекции представлено девять универсальных оттенков. Как и все продукты KKW Beauty, пудры имеют пигментированную, но при этом легкую бархатистую текстуру.
Публикация от KKWBEAUTY (@kkwbeauty)
13 Авг 2018 в 1:59 PDT  Новинка обещает подчеркнуть естественный макияж, а не сделать его ярким и броским. Что ж, похоже, Ким решила напомнить, что контуринг все еще в тренде (хотя бы пока его любит сама Ким).
Powder Contour Singles поступит в продажу 17 августа и будет доступна на официальном сайте.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/byuti-novinka-ot-kim-kardashyan-kompaktnaya-pudra-dlya-konturirovaniya-kstati-ona-podhodit-vsem/
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