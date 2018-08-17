Что носить осенью

Совсем скоро модникам и модницам придётся вздыхать о пролетевшем, словно миг, лете. Но впереди осень, и надо утепляться. Плащи, пальто и косухи — лишь вершина модного айсберга. О том, чем порадует предстоящий сезон, News.ru рассказала дизайнер и режиссёр Яна Недзвецкая.

Клетка

«Она продолжает царствовать на подиумах, но уже более интеллигентная и с аккуратными контрастными вкраплениями полосок с эффектом 3d. Мне очень нравится сочетание пыльной клетки с тонкими красными махровыми нитками», — говорит дизайнер.

Хиты этого сезона — двубортные клетчатые жакеты с контрастными пуговицами в тон отделки. Серая клетка изумительно смотрится и с розовой отделкой, особенно с крупными розовыми пуговицами. С такими клетчатыми жакетами потрясающе гармонируют короткие мини-юбки. А чтобы их можно было надеть на работу, эффектно сочетать мини-юбку с шёлковым розовым гофре.

С жакетами, с чуть удлинённой линией плеча, намёком на over size, красиво смотрятся и широкие брюки-клёш, и укороченные брюки-гольф в клетку и однотонные. Стильно и современно будут выглядеть блумерсы и ставшие уже классикой удобные джодпуры.

И, конечно, никуда не делись трегинсы. Это отличная замена леггинсам, которые мало кому идут и выглядят не совсем уместно в офисах даже со свободным dress code.

Под жакеты ни в коем случае не надо надевать блузки с длинным рукавом. В этом случае уместнее будут майки-алкоголички, пижамные топы на бретельках и кроп-топы. Это всегда смотрится выигрышно в отличие от блузок или рубашек. Блузки лучше носить отдельно с брюками, джинсами или леггинсами.

Сочетание принтов

Ещё один хит этого сезона — сочетание принтов. Чем больше — тем лучше.

«Но лично мне не всегда нравится цветочная поляна на девушках. Это мешает увидеть за этим цветущем полем саму его обладательницу — я бы с принтами было осторожнее, они хороши на юных, ярких и эффектных девушках», — продолжает рассказывать о модных трендах Яне Недзцецкая.

Фото предоставлено Яной Недзвецкой

А вот сочетание клетки и скромного жаккардового рисунка по этой клетке смотрится очень изысканно. И что немаловажно, такое сочетание уместно даже в офисе со строгим dress code.

В стиле 80-х 80-е продолжают править бал на подиумах мира, хотя они не принесли ничего особенно выдающегося в моду, кроме неоновых расцветок «смерть всему живому» и пластиковых тканей, в которых невозможно ходить. В тёплых странах в них жарко, в холодных — холодно. Но это отличный маркетинговый ход для продвижения недорогих тканей по завышенным ценам.

Фото предоставлено Яной Недзвецкой

Силуэты продолжают напоминать скорее 50-е, чем 80-е. Длина платьев опустилась чуть ниже икры — и это смотрится невероятно женственно. С такими платьями и юбками интереснее и пропорциональнее выглядит рукав ¾ или 7/8.

Блузки продолжают становиться свободнее. Они скорее напоминают рубашки вашего сильно располневшего бойфренда. Длина полочки и спинки разная — тренд будет оставаться в коллекциях и этого года. Наравне с просторными широкими блузками отлично смотрятся классические блузки из хлопка полуприталенного силуэта. Они легко стираются и комфортно носятся в офисах.

Летящие лёгкие и эффектные платья из жатого шёлка — ацетата, полиэстера, шёлка, со шнуровкой на спинке — в этом сезоне точная копия таких платьев в 80-х годах. Расширенный книзу рукав, собранный на узкий манжет, V-образный вырез и бант или узел-галстук с юбкой-солнце выглядят потрясающе на любой фигуре и скроют все недостатки — как мнимые, так и настоящие.

Фестоны на кружеве должны быть в обязательном порядке — без фестонов кружево не смотрится так богато и эффектно. Бренды из кружева делают более сложные вещи, нежели просто платья-футляры. Лучше выбирать платья с отрезной талией, юбкой ниже колена и чуть расклешённой книзу.

Косухи, жакеты и пальто

Не надо покупать кожаные и джинсовые косухи — это уже не модно. Лучше выбрать косухи из жаккарда и искусственной замши.

Продолжают быть в тренде костюмы из одной ткани — жакет, брюки и топ. Это всегда смотрится очень аристократично. Такой костюм непременно должен быть в гардеробе любой здравомыслящей карьеристки.

Фото предоставлено Яной Недзвецкой

В этом сезоне во многих коллекциях есть потрясающе комфортные жакеты из джерси и устойчивого трикотажа, без подкладки. В таких жакетках удобно работать в офисе, он прекрасно комплектуется даже с джинсами и велосипедками.

В городе невероятно удобны пальто на синтепоне — лёгкие и комфортные в уходе. И чем длиннее — тем лучше, если, конечно, вы не проводите в машине основную часть жизни. А вот чтобы произвести сногсшибательное впечатление, никто не отменял красивые пальто из букле, драпа, объёмной шерсти или комфортной смесовки. В этом сезоне они сочетаются как раз со стёгаными жилетами, вязанными карманами и шалевыми воротниками.

Как бы мы ни одевались, своей одеждой мы транслируем миру и окружающим отношение к жизни, свой вкус и социальный статус. Но ни одна одежда в мире не поможет глупому стать умным, а бессердечному — добрым.