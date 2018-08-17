Кендалл Дженнер или Хейли Болдуин: кому маленькое черное платье идет больше? Голосуй!

Кендалл, например, именно такое платье выбрала для дня рождения своей сестры Кайли (21), а Хейли появилась в нем на публике по пути на ужин с друзьями в Нью-Йорке.

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Кому, по-твоему, такой образ идет больше? Голосуй!

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