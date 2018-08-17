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Кендалл Дженнер или Хейли Болдуин: кому маленькое черное платье идет больше? Голосуй!
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Кендалл Дженнер или Хейли Болдуин: кому маленькое черное платье идет больше? Голосуй! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Маленькое черное платье — вечная классика, придуманная Коко Шанель. И оно должно быть в гардеробе у каждой девушки! Хейли Болдуин (21) и Кендалл Дженнер (22) — не исключение.
Кендалл, например, именно такое платье выбрала для дня рождения своей сестры Кайли (21), а Хейли появилась в нем на публике по пути на ужин с друзьями в Нью-Йорке.
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Кому, по-твоему, такой образ идет больше? Голосуй!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kendall-dzhenner-ili-hejli-bolduin-komu-malenkoe-chernoe-plate-idet-bolshe-golosuj/
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Женский форум
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