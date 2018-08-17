Звезды, которые носят обувь не по размеру: неужели им удобно?

Может показаться, что ношение обуви слишком большого размера — это новый тренд, однако таким образом звезды предотвращают отеки ног и образование мозолей. Различные премии, фестивали и премьеры, как правило, длятся много часов, и не каждая светская львица может выдержать все это время на каблуках. Надевая туфли большего размера, селебрити заботятся о своих ногах.

Если туфли больше нужного размера, они, скорее всего, не будут натирать и давить в самых уязвимых местах — на пятке и на мизинцах.

Избавившись от лишнего трения и давления, звезды получают новую головную боль — как сделать так, чтобы туфли не спадали с ног? Для решения этой проблемы звездные стилисты предлагают своим подопечным силиконовые подушечки, которые обеспечивают более плотную и комфортную посадку.

Кроме того, знаменитости часто используют двусторонний скотч, чтобы закрепить туфли на ногах. Тогда можно веселиться всю ночь!

Знаменитости не стесняются свободной посадки своей обуви и уверенно выходят в ней под прицелы фотокамер.

Зои Солдана

Также выбор в пользу обуви большего размера может быть связан с участием в рекламных кампаниях какого-либо бренда или модного дома. Может случиться так, что звезде предоставляют пару неподходящего размера, и не остается ничего, кроме как надеть ее и вести себя как ни в чем не бывало.

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