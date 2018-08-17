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«Хозяин Одессы» устроил парад невест в Сен‐Тропе. В гостях были Шнур и Собчак
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«Хозяин Одессы» устроил парад невест в Сен‐Тропе. В гостях были Шнур и Собчак 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мультимиллионер Владимир Галантерник, которого за глаза называют «неофициальным хозяином Одессы», с размахом отметил 20-ю годовщину свадьбы с дизайнером Натальей Зинько, сообщил портал «ВГороде». Торжество, на котором побывали Сергей Шнуров и Ксения Собчак, прошло в Сен-Тропе.
Владимир Галантерник контролирует рынок Привоз, торговый центр City Center и зону отдыха Аркадия Сити. Кроме того, ему принадлежат торговые объекты на Старосенной площади, люксовый жилкомплекс Green Wood и отель De Paris в центре порто-франко.
Источник фото: instagram
Дизайнер из Одессы Наталья Зинько ранее занимала должность советника председателя суда. Потом решила, что шить у нее получается лучше. Сегодня одежда ее бренда Natasha Zinko продается в Browns и Harrods, а показы проходят в рамках Лондонской недели моды.
На торжестве прошел парад невест — гостьи переоделись в свадебные платья. Некоторых в них же прыгали в бассейн.
Источник фото: instagram
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