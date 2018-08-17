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Как сочетать базовые вещи с самой модной обувью сезона
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Как сочетать базовые вещи с самой модной обувью сезона 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Rosie leaves her hotel in new York, August 16 #newsofs #rosiehuntingtonwhiteley @rosiehw #followmeto #followforfollowback #follow4like #followforfollowback #follow4likes #likeforfollow #likeforlikes #likeforlikes #likebackalways #follow4likes #selenagomez #justinbieber #rihanna #rosiehuntingtonwhiteley #orlandobloom #onedirection #gigihadid #bellahadid #alessandraambrosio #irinashayk #salmahayek #kimkardashian #kendalljenner #kyliejenner #theweeknd #haileybaldwin #shawnmendes
Публикация от news of stars (@newsofs) 16 Авг 2018 в 8:57 PDT  Рози Хантингтон-Уайтли — королева кэжуэл образов. Супермодель умело сочетает базовые вещи, такие как топы в бельевом стиле, классические жакеты, деним, с ультрамодными. Причем тренды молодая мама использует ровно в том количестве, которое позволяет назвать Рози не просто модной, а стильной. Яркий тому пример последний выход экс-ангела Victoria's Secret — джинсы, черный блейзер, шелковый топ и ботильоны Celine со змеиным принтом, самым актуальным в этом сезоне.
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