Как сочетать базовые вещи с самой модной обувью сезона 

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Публикация от news of stars (@newsofs) 16 Авг 2018 в 8:57 PDT Рози Хантингтон-Уайтли — королева кэжуэл образов. Супермодель умело сочетает базовые вещи, такие как топы в бельевом стиле, классические жакеты, деним, с ультрамодными. Причем тренды молодая мама использует ровно в том количестве, которое позволяет назвать Рози не просто модной, а стильной. Яркий тому пример последний выход экс-ангела Victoria's Secret — джинсы, черный блейзер, шелковый топ и ботильоны Celine со змеиным принтом, самым актуальным в этом сезоне.