Роспотребнадзор рекомендует при покупке школьной формы требовать сертификат качества

МОСКВА, 17 августа. / ТАСС /. Роспотребнадзор рекомендует родителям обращать внимание на состав ткани школьной формы и спрашивать у продавца сертификат соответствия.

Как отмечается в пятницу на сайте ведомства, при выборе школьной формы стоит отказаться от синтетических тканей и вещей требующих химчистки.

"Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы. Форма с содержанием синтетических волокон может быть дешевле, но на этом все ее достоинства заканчиваются. Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен и ребенок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний", — говорится в сообщении. Одежда также должна быть без резкого запаха, который говорит о применении химических веществ при окрашивании.

Не менее важным при выборе формы является ее удобство. Школьник должен комфортно чувствовать себя в одежде как в сидячем положении, так и при ходьбе. Стоит отдать предпочтение удобной одежде, а не только красивой. «Одежда не должна излишне стеснять движения ребенка, не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки приведут к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут нарушить дыхание», — отмечено в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор также советует покупать сразу несколько комплектов одежды к новому учебному году, чтобы их можно было удобно менять в течение недели. «Для мальчиков это запасные брюки к форме и две-три однотонные рубашки, для девочек — запасная юбка или платье, две-три однотонные блузки», — уточнили в службе по надзору.

Отмечается, что гарантией безопасности школьной формы для здоровья ребенка «является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия». Эти документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.