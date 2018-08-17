Россиянам рассказали, как выбирать школьную форму

Прежде всего в ведомстве отметили, что школьная форма должна быть сшита из натуральных тканей. Для осенне-весеннего сезона лучше всего выбирать одежду, сшитую из хлопка и льна, а для зимнего периода — из шерсти и кашемира.

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Готовим к школе не рюкзак, а ребенкаИли как вырастить здорового первоклассника. Эксперты предупреждают, что некачественная ткань и некомфортная одежда могут привести к различным заболеваниям, в том числе кожным, таким как дерматит, а также ОРЗ и гриппу. Ребенок должен чувствовать себя в удобно, одежда должна пропускать воздух, чтобы тело дышало.

При покупке формы следует обратить внимание на ее запах — он не должен быть резким. Кроме этого, неплохо проверить декларацию или сертификат качества на изделие.

Также необходимо проверить, чтобы форма была нужного размера и не была слишком узкой, чтобы она не сковывала движения ребенка.

Особое внимание следует уделить цвету школьной формы, чтобы она соответствовала цветовой гамме, принятой в учебном заведении. Однако не стоит игнорировать и предпочтения самого школьника, сообщается на сайте ведомства.