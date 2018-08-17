«Куртка будущего» создана из графена

Fast Company выпустила первую в мире куртку с применением графена.

Материал ранее не применялся для таких целей. Он способен регулировать как теплоотдачу, так и теплоприем. Благодаря графеновым мембранам на внешней стороне и графеновым трубкам на внутренней, в жаркую погоду тепло отводится, а в холодную — накапливается, также данная модификация углерода способствует уничтожению болезнетворных бактерий.

По словам авторов Стива и Ника Тидболл, куртка «Vollebak» получилась тонкой, легкой и, в то же время, прочной. Модель выпущена в сером цвете, внутри покрыта слоем черного нейлона.

Вещь создана без использования швов: все «детали» вырезаны лазером и спаяны друг с другом при помощи высоких температур. Приобрести такую куртку можно за 695 долларов.

Она спасает как от холода, так и от жары