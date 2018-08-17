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«Куртка будущего» создана из графена
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«Куртка будущего» создана из графена 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Fast Company выпустила первую в мире куртку с применением графена.
Материал ранее не применялся для таких целей. Он способен регулировать как теплоотдачу, так и теплоприем. Благодаря графеновым мембранам на внешней стороне и графеновым трубкам на внутренней, в жаркую погоду тепло отводится, а в холодную — накапливается, также данная модификация углерода способствует уничтожению болезнетворных бактерий.
По словам авторов Стива и Ника Тидболл, куртка «Vollebak» получилась тонкой, легкой и, в то же время, прочной. Модель выпущена в сером цвете, внутри покрыта слоем черного нейлона.
Вещь создана без использования швов: все «детали» вырезаны лазером и спаяны друг с другом при помощи высоких температур. Приобрести такую куртку можно за 695 долларов.
Она спасает как от холода, так и от жары
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