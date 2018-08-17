Ещё
Модники признались, что возвращают одежду после удачного селфи в ней
Далее:
Читайте также:
Ещё
Кожевникова рассказала о своей зависимости
Кожевникова рассказала о своей зависимости

Модники признались, что возвращают одежду после удачного селфи в ней 

Рамблер 35 минут назад
Фото: Рамблер
Масштабное исследование рынка одежды показало, что число людей, возвращающих назад в магазин купленные вещи, с каждым годом растет.
Компания Barclaycard провела опрос, в котором поучаствовали британцы в возрасте до 44 лет. В ходе исследования стало известно, что каждый десятый англичанин приносит назад в магазин купленную одежду после того, как сделает удачное фото в образе.
Винить покупателей сложно. Сами социальные медиа создают реальность, в которой "лук" актуален лишь раз.
Более того, это поняли многие бренды и теперь в их коллекциях есть вещи, что называется, "не на каждый день". Такая одежда хорошо подходит для того, чтобы создать эффектный образ ради снимка, но совершенно не пригодна для повседневной носки.
Как правило, эта одежда быстро теряет товарный вид, смывает цвет и не держит форму, выполнена из дешевого материала, зато цена на подобные вещи не бьет по карману. Вариант подходит тем, кто любит часто менять позиции гардероба, не волнуется о качестве и составе, из которого выполнена одежда, хочет много покупать, но при этом не планирует тратить на вещи серьезные деньги.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кожевникова рассказала о своей зависимости
Навка упала на льду из-за Киркорова
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки
Как пахли русские женщины
Видео
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
00:15
Кожевникова рассказала о своей зависимости
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:15
Матильда Шнурова показала всем документы о разводе
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение