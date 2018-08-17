Модники признались, что возвращают одежду после удачного селфи в ней

Масштабное исследование рынка одежды показало, что число людей, возвращающих назад в магазин купленные вещи, с каждым годом растет.

Компания Barclaycard провела опрос, в котором поучаствовали британцы в возрасте до 44 лет. В ходе исследования стало известно, что каждый десятый англичанин приносит назад в магазин купленную одежду после того, как сделает удачное фото в образе.

Винить покупателей сложно. Сами социальные медиа создают реальность, в которой "лук" актуален лишь раз.

Более того, это поняли многие бренды и теперь в их коллекциях есть вещи, что называется, "не на каждый день". Такая одежда хорошо подходит для того, чтобы создать эффектный образ ради снимка, но совершенно не пригодна для повседневной носки.

Как правило, эта одежда быстро теряет товарный вид, смывает цвет и не держит форму, выполнена из дешевого материала, зато цена на подобные вещи не бьет по карману. Вариант подходит тем, кто любит часто менять позиции гардероба, не волнуется о качестве и составе, из которого выполнена одежда, хочет много покупать, но при этом не планирует тратить на вещи серьезные деньги.