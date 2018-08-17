Модель из Перми стала лицом грандиозной Ночи распродаж

Ежегодная ночь шопинга, которая будет проводиться в России в девятый раз, состоится в начале осени в Москве (4 сентября) и Санкт-Петербурге (6 сентября). Это одно из самых массовых мероприятий в мире моды. А все магазины, участвующие в нём, продлят время работы до полуночи или часа ночи.

Главная задача мероприятия — это не только распродажа коллекций, но и встречи дизайнеров, моделей и прочих деятелей мира моды с непосредственными покупателями.

Второй год подряд лицом грандиозной Ночи распродаж Fashion s Night Out 2018 становится модель из Перми Наташа Поли