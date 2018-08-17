Модель из Перми стала лицом грандиозной Ночи распродаж 

Ежегодная ночь шопинга, которая будет проводиться в России в девятый раз, состоится в начале осени в Москве (4 сентября) и Санкт-Петербурге (6 сентября). Это одно из самых массовых мероприятий в мире моды. А все магазины, участвующие в нём, продлят время работы до полуночи или часа ночи.
Главная задача мероприятия — это не только распродажа коллекций, но и встречи дизайнеров, моделей и прочих деятелей мира моды с непосредственными покупателями.
Второй год подряд лицом грандиозной Ночи распродаж Fashion s Night Out 2018 становится модель из Перми Наташа Поли.
В сентябре же увидит свет юбилейный выпуск журнала Vogue, который будет посвящён 20-летию выпуска в Росси модного глянцевого журнала. На его обложке — знаменитая пермячка и еще две самые известные российские модели: Наталья Водянова и Ирина Шейк.