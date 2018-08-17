Доминантрикс: какую идею транслируют кожаные тотал-луки

При виде кожаных тотал-луков сложно отделаться от ассоциаций с эстетикой БДСМ и, в частности, женщинами-доминантрикс. Но это, кажется, и было главной задачей дизайнеров. Эффектные наряды транслируют силу и независимость тех, кто их носит, — и это стопроцентное попадание во время. Посмотрите на модель с показа Alberta Ferretti, которая вышагивала в огромном кожаном кейпе, — она могла бы быть главной героиней вестерна. А модель с шоу Max Mara, которая примерила длинную кожаную юбку с кожаной рубашкой и ремнем в придачу, будто иронизирует над тем, что такой же наряд мог быть сделан из кружева и рюшей. Девушки с показа Alexander Wang — почти копии персонажа Тринити из «Матрицы» в этих лихих кожаных пальто, юбках и жакетах, облегающих фигуру. Выбор, как всегда, за вами, принять ли этот посыл.