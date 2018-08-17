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Винтажные изделия и авторские украшения представят на маркете вблизи Марьиной Рощи
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Винтажные изделия и авторские украшения представят на маркете вблизи Марьиной Рощи 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Очередной летний маркет «4 сезона» состоится вблизи Марьиной Рощи. Всех желающих ждут 17, 18 и 19 августа на территории Хлебозавода № 9, расположенного на Новодмитровской улице.
— Традиционно гости смогут принять участие в различных мастер-классах и приобрести уникальные вещи, изготовленные вручную. На маркете будут представлены работы талантливых дизайнеров одежды и аксессуаров, а также небольшие модные магазинчики и шоурумы, — сообщил один из организаторов мероприятия.
Маркет будет проходить с 12.00 до 20.00 по адресу: ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 17. Вход свободный. (ак)
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