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Стиль с испанским характером: обувь, которая подчеркнет твой образ
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Стиль с испанским характером: обувь, которая подчеркнет твой образ 

BroDude 2 часа назад
Фото: BroDude
Как часто ты обращаешь внимание на бренд и страну-производителя при выборе одежды в свой гардероб? Мы, например, уделяем этому вопросу особое внимание и пришли к выводу, что пора бы расширить свой кругозор и вспомнить забытую классику. Среди большинства стран-производителей нам показалась любопытной именно Испания, так как мастерство испанских бутиков, согласись, трудно оспорить. Оценив ситуацию на рынке обуви и просмотрев все возможные бренды, мы решили остановиться на богатых своим ассортиментом Pikolinos и Martinelli. Так что усядься поудобнее и приготовься к эстетическому наслаждению, ведь мы подобрали для тебя по-настоящему стильную обувь.
1. Pikolinos M5A-3105 Cuero
Эти туфли отлично подойдут как для формального, так и для неформального вечера. Сшитые из натуральной кожи, они элегантно смотрятся в сочетании с костюмом, однако что мешает надеть их с более легкой одеждой? Главное — сильно не увлекаться. Отсутствие шнуровки и гладкие контуры придают этой модели характерные очертания. Заказать Pikolinos M5A-3105 Cuero →
2. Pikolinos M7B-4023 Navy Blue
Не совсем типичные туфли типа «дерби» с редкой открытой шнуровкой и наружными берцами. Модель Navy Blue отлично сочетается не только с брюками кремового цвета, но и с прочей неофициальной одеждой. В таких можно выйти с подругой в ресторан или покрасоваться на мероприятии. Заказать Pikolinos M7B-4023 Navy Blue →
3. Martinelli 373-0395PYX Marron
Очень необычный дизайн этих туфель обусловлен отсутствием шнуровки, которую заменяют одна или две пряжки. Эти красавцы пошиты вручную из натуральной кожи и хорошо сочетаются с костюмами, но не менее эффектно будут смотреться и с джинсами. Такие вот универсальные эти монки. Заказать Martinelli 373-0395PYX Marron →
4. Pikolinos M1H-6200 Nautic
Еще одна модель Nautic, но теперь не туфли, а кроссовки. Утонченный дизайн без лишних элементов и на белой подошве — отличный вариант, если ты решишь выйти в шортах или летних брюках. Больше тут нечего добавить. Заказать Pikolinos M1H-6200 Nautic →
5. Pikolinos 15A-6092 Cuero
Ну а так как на улице лето, почему бы не подобрать что-то по сезону? Отличные легкие мокасины, пошитые вручную из кожи растительного дубления с инновационной подошвой и защитой задника для автомобилистов. Заказать Pikolinos 15A-6092 Cuero →
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