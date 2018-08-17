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Беременная Регина Тодоренко уже не может скрывать округлившийся живот под просторными платьями
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Беременная Регина Тодоренко уже не может скрывать округлившийся живот под просторными платьями 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
28-летняя телеведущая Регина Тодоренко не спешит выставлять беременный живот на всеобщее обозрение, но и скрывать его уже не в силах.
У себя в Instagram Регина Тодоренко опубликовала фото, сделанное на острове Крит. Просторное легкое платье треплет ветер, и хорошо заметно, что под платьем Регина прячет сильно раздавшуюся фигуру.
— делится воспоминаниями Регина Тодоренко. Не так давно она показала помолвочное кольцо, подаренное ей певцом Владом Топаловым, и вовсю готовится к свадьбе и к рождению первенца. Официально о беременности она не заявляла, но не так давно проговорилась в комментариях, отвечая на обвинения в фотошопе.
— в сердцах отреагировала на хейтерские выпады телеведущая.
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Фото:Instagram
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