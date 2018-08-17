Беременная Регина Тодоренко уже не может скрывать округлившийся живот под просторными платьями

28-летняя телеведущая Регина Тодоренко не спешит выставлять беременный живот на всеобщее обозрение, но и скрывать его уже не в силах. У себя в Instagram Регина Тодоренко опубликовала фото, сделанное на острове Крит. Просторное легкое платье треплет ветер, и хорошо заметно, что под платьем Регина прячет сильно раздавшуюся фигуру. — делится воспоминаниями Регина Тодоренко. Не так давно она показала помолвочное кольцо, подаренное ей певцом Владом Топаловым , и вовсю готовится к свадьбе и к рождению первенца. Официально о беременности она не заявляла, но не так давно проговорилась в комментариях, отвечая на обвинения в фотошопе. — в сердцах отреагировала на хейтерские выпады телеведущая. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram