Новая коллекция JM Studio: пальто с японской живописью и платья леденцовых оттенков

Бренд Юлии Матвиенко Валентины Крупник присоединился к петербургским адептам японского стиля. В новой осенне-зимней коллекции JM Studio появились пальто с росписью как у Кано Санруку, платья с голубыми летящими журавлями и юбки с разноцветными поясами-платками — теперь мы знаем, в чем идти пить сакэ! Кроме них, в линейке есть классические для JM Studio силуэты — тренчкоты в духе Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани», двубортные жакеты с брюками-дудочками и оверсайзовые рубашки для офиса, ради которых хочется вставать по утрам.

Как носить, традиционно показывает сама Матвиенко — с лодочками на конструктивистских каблуках, пальто, спущенным на уровень талии, и обязательно небрежной прической. Повторить тотал-лук можно прямо сейчас, заглянув в шоу-рум JM Studio на Казанской, 7. Ценовой диапазон коллекции — от 30 000 до 70 000 рублей.