Как сарафан перекочевал в современную моду

За свою многовековую историю этот привычный нам предмет гардероба прошел долгий путь и постепенно завоевал весь мир. Обилие фасонов и расцветок сделало его не только будничной одеждой — теперь сарафан можно надеть и в офис, и даже на вечернее мероприятие

Спросите любого жителя нашей страны, какая одежда считается исконно русской, — и он, не задумываясь, назовет именно его — сарафан. Но если обратиться к происхождению этого слова, все окажется не так банально. Исследователи давно уже ломают копья, споря, откуда точно к нам пришел этот узнаваемый фасон. Существует две вполне правдоподобных версии. По первой слово «сарафан» происходит от названия традиционной индийской одежды сари. И хотя, казалось бы, выглядят эти вещи совершенно по-разному, между ними все же можно найти сходство. Так, и сари, и сарафан были сакральным одеянием, в которое облачались на свадебные церемонии. Причем и в том, и в другом случае выбиралось платье красного цвета как символ энергии, сексуальности и плодовитости. На многих картинах русских художников мы можем видеть наряды алого цвета. Известный романс «Ты не шей мне, матушка, красный сарафан» тоже описывает именно приготовление к замужеству. Также совпадает и ткань, из которой шьют эту одежду для торжественных случаев, — это богато украшенная парча. Кстати, в Индии ее раньше ткали из тончайшей золотой или серебряной проволоки. Если такую материю сжечь в огне, то получится увесистый слиток благородного металла. Таким образом, между индийским сари и русским сарафаном довольно прозрачные аналогии. Но это лишь первая версия.

По второй корень «сарафан» созвучен персидскому «сарапа», что значит «почетная одежда» или «с головы до ног». И это опять-таки не лишено смысла. Историки считают, что слово могло попасть к нам через тюркские языки. Но многие ученые все же до сих пор сомневаются, что для обозначения нашей народной одежды заимствовали иностранное понятие, и подобные теории о родстве слов их не убеждают. Так что окончательное решение принимать вам.

Если же забыть о форме и вспомнить о содержании, то окажется, что похожая национальная одежда бытовала не только на Руси. Платья, аналогичные по покрою сарафану, носили до начала двадцатого века крестьянки в Польше и во всех северных странах Европы. В Германии и Баварии, например, до сих пор существует вариант этого традиционного народного одеяния под названием дирндль.

Барышня-крестьянка

Давайте вернемся на родную землю. Если верить летописям, сарафан на Руси появился в далеком четырнадцатом столетии, самое первое упоминание о нем историки датируют 1376 годом (нашли его в Никоновской летописи). Забавно, но стали носить эту вещь вовсе не женщины, а мужчины. Первоначально это была исключительно мужская длинная распашная одежда. Причем ее могли надеть и обычные крестьяне, и воеводы, и великие князья. Понадобилось целых три века для того, чтобы сарафан стал женским предметом гардероба.

По традиции вместе с ним дамы надевали рубаху и пояс. В северных губерниях поверх повязывался еще и передник, который крепился выше груди. Помимо основного назначения — защиты от грязи и пыли — он выполнял чисто декоративную задачу, закрывая собой неукрашенные части ансамбля. Под низ было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем.

Сарафан считался одним из символов веры и обычаев предков. Праздничные элементы костюма высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение. Это сейчас сарафаны шьют из легких тканей, раньше же русские традиционные платья состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжелыми, особенно праздничные. Каждый мужчина старался раздобыть жене и дочкам в подарок дорогие ткани. За ними укоренилось название «персидские». Одеяния же на каждый день шили из дешевого синего холста, бязи или шерсти, застежки были медными, пуговицы оловянными. Чтобы такое платье держало форму, его прокладывали жесткой вощеной подкладкой из холста. Самыми завидными невестами считались девушки, носившие «драгоценные» сарафаны — вышитые золотыми цветами по белой ткани.

Во времена правления Петра I традиционный русский наряд считался одеждой простолюдинок и купеческих дочерей и был изгнан из гардеробных придворных дам. Возвращение произошло с началом правления Екатерины II. А Николай I в 1834 году даже издал указ «О женском придворном платье с национальными мотивами», благодаря которому сарафан официально вошел в список женской парадной одежды и существовал при дворе до 1917 года.

Веяния старины

Русские сарафаны были нескольких видов. Они могли надеваться через голову и вообще не иметь пуговиц или же застегиваться сзади. Но самыми популярными считались распашные, или, по-другому, «расстегаи». Эти сарафаны шились с широкими лямками, спереди по всей длине шел ряд металлических ажурных пуговиц, края обшивались нарядной тесьмой. Модели попроще изготавливались из темно-синего, крашенного краской индиго холста, а варианты для торжественных случаев — из дорогого покупного полотна: парчи, шелка и бархата. К слову, некоторые ткани запрещалось носить молодым девушкам до двадцатилетнего возраста, к примеру, в северных губерниях под запретом был атлас. Повседневные платья выглядели скромнее, а праздничные украшались нашивками красочных лент по подолу. Во множестве названий сарафанов, как правило, отражался вид ткани, из которой он был сшит: московец кроили из «московского» ситца, синюху — из окрашенного в синий цвет домашнего сукна, дикосовый — из зеленого ситца с цветочным узором, а кумашник из кумача.

В конце девятнадцатого века на первый план вышли прямые сарафаны. Они кроились из полос ткани и были чуть присборены в верхней части. Лямки пришивались спереди прямо, а сзади углом. Позже появились модели с лифом, к которому с изнанки крепилась особая ткань, называемая подоплекой. Как раз в то время люди стали говорить: «Дело не простое, а с подоплекой», подразумевая, что задача не так элементарна, как кажется на первый взгляд. Теперь же мы об этом значении окончательно забыли и привыкли использовать только переносное.

Короткой строкой

И так бы и остался этот предмет гардероба лишь на картинах художников и в старинных летописях, если бы в 1965 году известный дизайнер Пьер Карден не выпустил на подиум моделей в ярких однотонных мини-сарафанах из шерстяного сукна. Маэстро давно питал любовь к нашей стране и черпал вдохновение в истории русского костюма. В итоге необычная коллекция произвела фурор, носить эту вещь стало, как говорится, удобно и практично. Причем, по мнению кутюрье, лучше всего он сочетался с черной водолазкой, тогда еще только входившей в моду. Стоит заметить, что во времена купечества и крестьянства открытые женские ноги являлись чем-то непозволительным, поэтому сарафаны были исключительно длинными, но модельер благополучно нарушил эту заповедь. Чуть позже стали отказываться и от главного элемента наряда — бретелей.

Современные платья-сарафаны различаются по назначению. Самыми распространенными давно уже являются летние длинные модели для отдыха, которые изготавливаются из легких тканей: льна, хлопка, ситца. Комбинируем такой сарафан с удобными вьетнамками, сандалиями, босоножками и балетками. Но если вы не можете обойтись без каблука, то и в этом случае можно подобрать подходящий вариант обуви — просто обратите внимание на модели на танкетке. К сарафану теперь не считается зазорным даже надеть кроссовки, хотя раньше это считалось моветоном. Дополнить образ можно джинсовой курткой, коротким жакетом или кардиганом. А если летящие силуэты вам не по нраву, выбирайте короткий сарафан и комбинируйте его с однотонной футболкой. Стоит добавить к такому ансамблю грубые ботинки или кеды — и образ в стиле гранж готов.

Надеть эту вещь допустимо не только на прогулку, но даже и на работу. Сарафаны для офиса делаются прямыми и приталенными, из плотных однотонных тканей, на широких бретелях или без, что позволяет надевать под них классические блузки или водолазки в деловом стиле. Часто сарафаны в этом случае укороченные, как раз такие, как придумал Карден в шестидесятых годах. В офисной моде на пике популярности однотонные модели черного цвета, который стройнит.

Также сегодня можно встретить и вечерние варианты, изготовленные из шелка, шифона, атласа и других дорогих тканей. Последний тренд — это вечерние сарафаны из кружева. Они станут отличной заменой коктейльному платью. В таком платье вы можете пойти на свидание или любое дневное торжество в ресторан. Наденьте его либо с туфлями на среднем толстом каблуке, либо с босоножками на шпильке. Не забудьте о сумочке: маленький атласный или бисерный клатч будет очень кстати.

Стильный образ не ограничивается грамотным подбором одного лишь сарафана, про аксессуары тоже не стоит забывать, ведь без них ваш look не будет завершенным. Так, удлиненное ожерелье чудесно украсит зону декольте, можно надеть и серьги в этническом стиле. Подойдут к этой вещи браслеты, причем как тонкие металлические, так и объемные деревянные. Лучше отдать предпочтение бижутерии, золотые украшения способны перегрузить ансамбль. И помните, что сарафан сам по себе достаточно яркий предмет гардероба, и перебарщивать с дополнительными декоративными элементами не стоит, иначе вы рискуете стать похожей на дитя цветов.