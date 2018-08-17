Новосибирский кузнец выковал коллекцию украшений с огоньками и сон-травой

Сегодня, 17 августа, в Новосибирской государственной областной научной библиотеке открылась выставка ювелирных украшений «The treasures of Siberia» 20-летнего дизайнера Егора Выпова: он представил свою первую коллекцию украшений, в которых разрабатывает сибирский стиль, а источником вдохновения послужила местная флора — сон-трава, огоньки и другие первоцветы.

«Для старта серии я выбрал три растения — купальница азиатская, или огонёк, кандык сибирский, который произрастает только в Сибири — эндемик, и сон-трава, которая любит произрастать в холодных скалистых местах, у нас в том числе её много», — рассказал корреспонденту НГС Егор Выпов.

Украшения сделали из серебра, латуни, эмали. Технология их изготовления сложная, поэтому мастер разработал единый алгоритм для их создания.

«Огонь и молот — это достаточно близкое определение, потому для того, чтобы деформировать металл, его нужно нагревать, охлаждать, обстукивается молотком и обработать различными инструментами. А сам рисунок наносится на отдельные детали до обработки с помощью прямых рук и гальваники. Технология достаточно сложная, потому что все детали имеют разную форму, их нужно скомпоновать, придумать уникальные решения, чтобы украшение было самобытным. Если металл, например, можно скрепить с помощью пайки и заклёпок, то с деревом уже намного сложнее: его нужно либо наклеивать, либо скреплять с помощью штифтов. Эти работы к тому же покрыты эмалью», — добавил Егор Выпов.

Это интерактивная выставка, потому что её почётные гости станут участниками фэшн-съёмки с украшениями дизайнера.

«У нас замонтировано 19 фотографий размером 60 на 90, на которых изображены эти украшения, а сами они будут на женщинах, а уже после импровизированного показа, поместим их в кубы, где каждый может рассмотреть поближе. Такая ювелирка может быть достойным статусным подарком, привезённым из региона. Последние два года Егор разрабатывает сибирский стиль, исследуя сибирскую айдентику», — пояснила куратор выставки Анна Галеева.

Эти украшения выставочные, но по индивидуальным заказам Выпов изготавливает и уникальные поделки. Выставка будет работать до конца августа.

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