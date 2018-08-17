Принцесса в 68 лет стала иконой стиля

Почему принцесса Анна неожиданно стала иконой стиля британской королевской семьи? Таким вопросом задаётся The Telegraph . Издание само отвечает на свой вопрос: «Потому что она выглядит непринуждённой, расслабленной и совершенно британской».

Анна, Королевская Принцесса Великобритании — так произносится её полный титул, члена британской королевской семьи, единственной дочери королевы Елизаветы II . Анна Елизавета Алиса Луиза появилась на свет 15 августа 1950 года. Через полтора года её мать Елизавета взошла на престол. Сразу после вступления на трон матери, Анна стала второй в порядке престолонаследия. Но вряд ли когда-то она станет британской королевой. А вот законодательницей стиля она уже стала.

Существует серия изображений королевской семьи в Балморале в 1972 году, сделанных Лордом Сноудоном. Тогда отмечалась серебряная годовщина свадьбы королевы и принца Филиппа. На одном из снимков на Анне свободная бледно-голубая рубашка с несколькими пуговицами, расстёгнутая и заправленная в килт. На другом она позирует с остальной частью своей семьи в похожем виде, сменив лишь синюю рубашку на горчичную. Принцесса выглядит непринуждённой, расслабленной и совершенно британской.

Прошло 46 лет, и облик принцессы Анны почти не изменился. Этот удивительный факт делает её великой недооценённой иконой стиля королевской семьи. Она отказалась кланяться модным тенденциям или генерировать какие-либо собственные тренды, но её стиль заслуживает уважения. Возможно, у Анны нет глянцевой привлекательности герцогини Сассекской, полированной элегантности герцогини Кембриджской или даже знакового постоянства её матери, теперь уже ставшего символом британской монархии. Но в школе стиля принцессы Анны очень много любви.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mark Hemsworth

Принцесса Анна

Анна известна своей склонностью носить предметы одежды, в которые она наряжалась в дни своей молодости. Её фигура едва изменилась — вероятно, благодаря преданности энергичным загородным занятиям (увлечение принцессы — конный спорт, прим. редакции). Вытащить что-то из своих сундуков — стратегия, которую принцесса использует очень часто. Например, в её гардеробе есть красивое сиреневое пальто, которое она носит на публике с 1979 года.

Некоторые её наряды, по общему признанию, не выдержали испытание временем. Однако все признают, что в решимости принцессы Анны донашивать старые вещи есть своеобразный шарм.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/I-Images

Принцесса Анна

Одним из последних торжеств, которое посетила Анна в высоко-формальном стиле, был банкет в честь короля и королевы Испании во время их государственного визита в июле 2017 года. Королева Летиция блистала в платье от Армани, что, впрочем, лишь добавило прелести ностальгическому наряду Анны — искристому розовато-лиловому платью в сочетании с длинными белыми перчатками (в таких случаях редко отклоняется от королевского протокола). Она доказала, что даже шестидесятилетняя женщина может представлять собой квинтэссенцию того, как должна выглядеть настоящая Принцесса.

Анна — воплощение британского шика в повседневной жизни. Особенно хороши на ней твидовые пиджаки и белоснежные рубашки. В качестве участника соревнований по конному спорту Анна добавляла к своим нарядам джинсы, флис, ветровки и узорчатые шарфы.

«Принцесса просто нокаутировала всех девушек», — написал Vogue в мае, когда Анна была сфотографирована в поляризованных очках Adidas на цветочном шоу в Челси. И появление коллекции модной одежды во вкусе этой прекрасной особы — всего лишь вопрос времени.