Принцесса в 68 лет стала иконой стиля 

Почему принцесса Анна неожиданно стала иконой стиля британской королевской семьи? Таким вопросом задаётся The Telegraph. Издание само отвечает на свой вопрос: «Потому что она выглядит непринуждённой, расслабленной и совершенно британской».
Анна, Королевская Принцесса Великобритании — так произносится её полный титул, члена британской королевской семьи, единственной дочери королевы Елизаветы II. Анна Елизавета Алиса Луиза появилась на свет 15 августа 1950 года. Через полтора года её мать Елизавета взошла на престол. Сразу после вступления на трон матери, Анна стала второй в порядке престолонаследия. Но вряд ли когда-то она станет британской королевой. А вот законодательницей стиля она уже стала.
Существует серия изображений королевской семьи в Балморале в 1972 году, сделанных Лордом Сноудоном. Тогда отмечалась серебряная годовщина свадьбы королевы и принца Филиппа. На одном из снимков на Анне свободная бледно-голубая рубашка с несколькими пуговицами, расстёгнутая и заправленная в килт. На другом она позирует с остальной частью своей семьи в похожем виде, сменив лишь синюю рубашку на горчичную. Принцесса выглядит непринуждённой, расслабленной и совершенно британской.
Прошло 46 лет, и облик принцессы Анны почти не изменился. Этот удивительный факт делает её великой недооценённой иконой стиля королевской семьи. Она отказалась кланяться модным тенденциям или генерировать какие-либо собственные тренды, но её стиль заслуживает уважения. Возможно, у Анны нет глянцевой привлекательности герцогини Сассекской, полированной элегантности герцогини Кембриджской или даже знакового постоянства её матери, теперь уже ставшего символом британской монархии. Но в школе стиля принцессы Анны очень много любви.
Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mark Hemsworth
Принцесса Анна
Анна известна своей склонностью носить предметы одежды, в которые она наряжалась в дни своей молодости. Её фигура едва изменилась — вероятно, благодаря преданности энергичным загородным занятиям (увлечение принцессы — конный спорт, прим. редакции). Вытащить что-то из своих сундуков — стратегия, которую принцесса использует очень часто. Например, в её гардеробе есть красивое сиреневое пальто, которое она носит на публике с 1979 года.
Некоторые её наряды, по общему признанию, не выдержали испытание временем. Однако все признают, что в решимости принцессы Анны донашивать старые вещи есть своеобразный шарм.
Global Look Press/ZUMAPRESS.com/I-Images
Принцесса Анна
Одним из последних торжеств, которое посетила Анна в высоко-формальном стиле, был банкет в честь короля и королевы Испании во время их государственного визита в июле 2017 года. Королева Летиция блистала в платье от Армани, что, впрочем, лишь добавило прелести ностальгическому наряду Анны — искристому розовато-лиловому платью в сочетании с длинными белыми перчатками (в таких случаях редко отклоняется от королевского протокола). Она доказала, что даже шестидесятилетняя женщина может представлять собой квинтэссенцию того, как должна выглядеть настоящая Принцесса.
Анна — воплощение британского шика в повседневной жизни. Особенно хороши на ней твидовые пиджаки и белоснежные рубашки. В качестве участника соревнований по конному спорту Анна добавляла к своим нарядам джинсы, флис, ветровки и узорчатые шарфы.
«Принцесса просто нокаутировала всех девушек», — написал Vogue в мае, когда Анна была сфотографирована в поляризованных очках Adidas на цветочном шоу в Челси. И появление коллекции модной одежды во вкусе этой прекрасной особы — всего лишь вопрос времени.