Где найти идеальную домашнюю одежду и стильное белье для осенних вечеров

Новая рекламная кампания Women's secret по праву может получить звание самой уютной и нежной!

Мягкие пижамы нежных оттенков, романтичные рюши, кружевное белье и чувственные сатиновые сорочки — то, что нужно каждой девочке, чтобы пережить хмурую осень. В осенне-зимней коллекции бренда Women's secret можно найти все. Oversize фасоны добрались и до домашнего гардероба, чтобы каждая модница чувствовала себя комфортно в любой ситуации. В коллекцию также вошли и сексуальные боди, и мини-халаты, и забавные пижамы с цветочным принтом, которые точно пригодятся для девичников и домашних кинопросмотров.

Ненавязчивая цветовая гамма настраивает на нужный лад: пыльно-розовые оттенки идеальны для пижамных вечеринок, насыщенный изумрудный и благородный гранановый — для романтического утра, спокойный серый — для дачных вечеров у камина, а соблазнительный винный — для свидания.

Листай галерею и выбирай домашнюю одежду и белье по душе!

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Фото: архивы пресс-служб