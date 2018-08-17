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Где найти идеальную домашнюю одежду и стильное белье для осенних вечеров
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Где найти идеальную домашнюю одежду и стильное белье для осенних вечеров 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Новая рекламная кампания Women's secret по праву может получить звание самой уютной и нежной!
Мягкие пижамы нежных оттенков, романтичные рюши, кружевное белье и чувственные сатиновые сорочки — то, что нужно каждой девочке, чтобы пережить хмурую осень. В осенне-зимней коллекции бренда Women's secret можно найти все. Oversize фасоны добрались и до домашнего гардероба, чтобы каждая модница чувствовала себя комфортно в любой ситуации. В коллекцию также вошли и сексуальные боди, и мини-халаты, и забавные пижамы с цветочным принтом, которые точно пригодятся для девичников и домашних кинопросмотров.
Ненавязчивая цветовая гамма настраивает на нужный лад: пыльно-розовые оттенки идеальны для пижамных вечеринок, насыщенный изумрудный и благородный гранановый — для романтического утра, спокойный серый — для дачных вечеров у камина, а соблазнительный винный — для свидания.
Листай галерею и выбирай домашнюю одежду и белье по душе!
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Фото: архивы пресс-служб
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