Дженнифер Лопес в скандальном платье. Короткое и в перьях

Несколько дней назад Дженнифер Лопес (49) и Алекс Родригес (43) вернулись в Нью-Йорк после небольших итальянских каникул, и теперь папарацци постоянно фотографируют парочку, спешащую по делам.

Так, недавно Джей Ло заметили в ретро-наряде Gucci (яркие синие брюки и зеленая блузка), а теперь певица выбрала для вечернего выхода розовое мини-платье с перьями на юбке.

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Фанаты пока не определились, нравится ли им такой образ. Некоторые пишут, что такое платье больше подходит для сцены, да и то для более молодых звезд (например, Арины Гранде (25)). А ты как считаешь?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhennifer-lopes-v-skandalnom-plate-korotkoe-i-v-peryah/