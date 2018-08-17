Ещё
Дженнифер Лопес в скандальном платье. Короткое и в перьях
Далее:
Читайте также:
Ещё
Актриса спародировала откровенные фото Кардашьян
Актриса спародировала откровенные фото Кардашьян

Дженнифер Лопес в скандальном платье. Короткое и в перьях 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Несколько дней назад Дженнифер Лопес (49) и Алекс Родригес (43) вернулись в Нью-Йорк после небольших итальянских каникул, и теперь папарацци постоянно фотографируют парочку, спешащую по делам.
Так, недавно Джей Ло заметили в ретро-наряде Gucci (яркие синие брюки и зеленая блузка), а теперь певица выбрала для вечернего выхода розовое мини-платье с перьями на юбке.
все слайды
Фанаты пока не определились, нравится ли им такой образ. Некоторые пишут, что такое платье больше подходит для сцены, да и то для более молодых звезд (например, Арины Гранде (25)). А ты как считаешь?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhennifer-lopes-v-skandalnom-plate-korotkoe-i-v-peryah/
Peopletalk: последние новости
Какого цвета одежду Кейт Миддлтон никогда не наденет? Почти голая Ким Кардашьян в новой рекламной кампании Yeezy Boost Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вернулись в Нью-Йорк. Новый выход певицы в ужасных очках
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса спародировала откровенные фото Кардашьян
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Найдена «самая красивая преступница»8
Названа самая сексуальная национальность для россиян114
Видео
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
00:15
«Посмотри вниз»: он сделал ей предложение в вертолете
Любовь Другое
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
06:21
Знаменитости, родившие после 45 лет
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
00:15
Кожевникова рассказала о своей зависимости
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение