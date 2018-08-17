«Чудо в перьях»: 49-летняя Джей Ло появилась на публике в розовом мини-платье не по возрасту 

49-летней Дженнифер Лопес иногда отказывает ее идеальный вкус, и она появляется на публике в нелепых нарядах.
А новое платье Дженнифер Лопес высмеяла бы даже королева скандальных аутфитов Ким Кардашьян. Дженнифер появилась на публике в коротком розовом миниплатье с перьями на юбке и складочками. Пудрово-розовый цвет, длина и фасон такой одежды подошла бы скорее выпускнице школы, чем степенной леди — неудивительно, что в соцсетях Дженнифер уже назвали «чудом в перьях».
В таком виде вместе с возлюбленным Алексом Родригесом Дженнифер покидала студию NBC, куда приходила на съемки.
А как тебе сомнительный look Джей Ло?
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Фото:Instagram, East News / ZapatA/MEGA