Коко Шанель — 135! Лучшие фильмы и книги о легендарном дизайнере

19 августа — день рождения Габриель Шанель, революционерки мировой моды, показавшей, что для счастья женщины нужно лишь маленькое черное платье (и нить жемчуга). Мы вспомнили знаковые фэшн-монографии и фильмы о ее жизни: череде возлюбленных (в числе которых — Дмитрий Романов Игорь Стравинский ), шпионских миссиях (и осуждениях за связь с немецким правительством) и дружбе с арт-мастодонтами (к примеру, Пабло Пикассо и Сальвадором Дали).

Фильм «Коко до Шанель»

Десятки номинаций на премии «Оскар», «Сезар» и BAFTA — в первую очередь благодаря костюмам от Катрин Летерье и отличной игре Одри Тоту , которой, собственно, и досталась роль дизайнера. В « Коко Шанель » записана практически вся жизнь Габриель — от будней в приюте и знакомства с Бароном Бальзаном до первых шляп для дам из высшего общества и открытия собственного ателье на Рю Камбон. Фильм французского режиссера и сценариста Анн Фонтен показывает, что не все в жизни Шанель появилось благодаря ее таланту. Во многом это заслуга обаяния и харизмы, которые так и притягивали богатых мужчин.

Фильм «Коко Шанель и Игорь Стравинский»

Жан Кунен, 2009

Один из таких мужчин — композитор Игорь Стравинский, которого Коко впервые встретила в 1913 году. Приехав на балет «Весна священная», поставленный Стравинским вместе с труппой Дягилева, Шанель удивилась его эмоциональному влиянию на зал. Их роман, который завязался через семь лет после первой встречи, был таким же драматичным и накаленным, а в его процессе «родились» хрестоматийные музыкальные произведения, парфюм Chanel No. 5 и постановка «Аполлон Мусагет» с костюмами от дизайнера.

Фильм «В прошлому году в Мариенбаде»

Фильм, снятый не про Шанель, но тем не менее, показывающий ее работу, — «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене. Наряды главной героини, которую сыграла французская актриса Дельфин Сейринг, были сделаны Коко Шанель и в последующие годы вдохновляли Зака Позена, Каролину Эррера и Эрдема Моралиоглу. Спустя почти 60 лет после премьеры театральные платья с перьями и тончайшим кружевом можно будет увидеть на большом экране — Chanel проспонсировал восстановление ленты с очисткой от дефектов, корректировкой цвета и обновлением саундтрека. «В прошлом году в Мариенбаде» покажут на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 29 августа по 8 сентября в Palazzo del Cinema di Venezia на острове Лидо.

Сериал «Под знаком Шанель»

Полный цикл жизни платьев от Chanel можно увидеть не только на Youtube-канале бренда, который еженедельно пополняется, но и в сериале «Под знаком Шанель» 2005 года выпуска. В нем показана детальная работа Карла Лагерфельда , героически справляющегося с ролью преемника Габриель, и его мастериц, ежедневно пришивающих тысячи бусин, пайеток и страз к костюмам. В центре сюжета — кутюрная коллекция сезона осень-зима 2004-2005, но по ней можно судить и о современной работе французского модного дома.

Серия видеороликов «Inside Chanel»

2017

К прошлому дню рождения Габриель ее преемники выпустили серию мини-фильмов «Inside Chanel», рассказывающую о главных событиях из жизни модного дома: запуске аромата №5, рождении «маленького черного платья» и назначении Карла Лагерфельда на пост дизайнера. Один из самых интересных роликов — «Габриель, погоня за страстью», посвященный референсам коллекций Chanel (от путешествий, балета и архитектуры до аутдор-культуры, природы и космоса) и любимым мужчинам кутюрье (Артуру Кэйпелу, Дмитрию Романову, Герцогу Вестминстерскому, Игорю Стравинскому и Пьеру Реверди ). Его и еще 27 мини-фильмов можно найти на сайте марки, там же есть таймлайн с историей развития Chanel с 1883 года и до сегодняшнего дня.

Книга «Коко Шанель. Легенда и жизнь»

Жюстин Пикарди, 2011

Одна из лучших фэшн-монографий не только о Шанель, но и вообще написана французской писательницей Жюстин Пикарди. С дизайнером она знакома не была, но зато отлично разбиралась в документалистике: Пикарди перебрала сотни закрытых архивов (например, Фонда Черчилля в Кембридже) и сделала летопись самого сложного для историков периода жизни Коко — в оккупированном гитлеровскими войсками Париже. Закрытие модного дома, роман с немецким бароном, посредничество в организации переговоров между Черчиллем и Шелленбергом уместилось на страницах с ранней биографией Шанель и эксклюзивными эскизами от Лагерфельда.

Книга «Vogue. Легенды моды. Коко Шанель»

Бронвин Косгрейв, 2013

Александра Маккуина, За шесть лет своего существования серия книг «Vogue. Легенды моды» рассказала истории Джорджо Армани Кристиана Диора , Валентино Гаравани, Ива Сен-Лорана, Кристобаля Баленсиаги и Эльзы Скиапарелли . Конечно, в этом ряду есть и энциклопедия о Коко Шанель с иллюстрациями главных модных изобретений дизайнера: от скромного платья, меняющего вид только благодаря нити жемчуга, до сумки 2.55, которую можно носить не в руках, а на золотой цепочке. Автор книги — историк моды, фэшн-консультант, постоянный автор Vogue и председатель жюри премии для молодых дизайнеров Dorchester Collection Fashion Prize Бронвин Косгрейв.

Книга «В постели с врагом. Тайная жизнь Коко Шанель»

Хэл Вон, 2012

Книгу Хэла Вона стоит читать уже после знакомства с основной биографией дизайнера. Автор пишет о периоде Второй мировой войны, когда Коко, по его словам, сотрудничала с немецкой разведкой и поставляла инсайдерскую информацию из Франции. Все факты Хэл, бывший сотрудник ЦРУ , подкрепляет документами из итальянских, польских, британских и американских архивов, впервые опубликованных именно в его монографии. «Традиционное представление о Шанель в корне меняется: икона стиля уступает место живой целеустремленной женщине, которая принимала трудные решения, шла на компромиссы, лгала, сотрудничала с оккупантами и изворачивалась всеми мыслимыми способами, лишь бы выжить и уберечь своих близких», — писал о «Тайной жизни Коко Шанель» The Washington Post

Книга «Одинокая Шанель»

Клод Делэ, 2009

Из всех «прилагательных» книг о Коко Шанель («Непостижимая Шанель», «Непутевая Шанель», «Загадочная Шанель») самая увлекательная — «Одинокая Шанель», написанная психоаналитиком Клод Делэ вместе с командой французского модного дома. Отсюда — множество эксклюзивных фотографий, новые факты из биографии и доказательства, что судьба Коко была менее счастливой, чем ее творческое продолжение.

Книга «Аллюр Коко Шанель»

Поль Моран, 2010

Один из главных беллетристов и эссеистов 1930-х годов Поль Моран писал книгу о Коко с ее собственных слов. Но несмотря на это в ней немало биографических неточностей: автор избегал дотошного документирования данных о личной жизни кутюрье, но пытался написать портрет женщины, которая по сей день является олицетворением хорошего вкуса. Повествование «Аллюра», сделанное в ходе беседы с Шанель в 1940-е годы, дополнено иллюстрациями Карла Лагерфельда, выполненными в 1996-м.