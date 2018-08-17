6 стильных купальников для водных видов спорта

Водные виды спорта — популярное времяпровождение в период летнего отдыха. Чтобы покорять экстремально большие волны, тебе необязательно быть специально подготовленной, к примеру, можно начать занятия с вейксерфинга. Вейксерфинг — разновидность катания за катером-буксировщиком — является «домашней» симуляцией классического сёрфинга. Это вполне можно сделать в Москве в одном из вейкклубов. Однако какой бы вид морского досуга ты не выбрала, следует помнить, что важной составляющей комфортных тренировок на воде является правильно подобранная одежда. Вместе со специалистами компании Wave Harmony я подобрала 6 стильных купальников для серфинга, в которых ты будешь чувствовать себя уверенно и неотразимо.

1. Купальник для серфинга Bunny

Красочный купальник лазурного цвета с принтом в виде фиолетовых ананасов смотрится очень необычно и привлекательно. Сплошная модель с рукавами, небольшим плавным вырезом на горловине и молнией на спине очень практична: уберегает кожу от солнечных лучей, песка и трения с доской, пропускает воздух, позволяя коже дышать, слабо впитывает воду и сохраняет тепло. При пошиве купальника использовался специальный материал, включающий в свой состав лайкру и полиэстер. Ткань свободно прилегает к телу, создавая эффект второй кожи, и не сковывает движений, поэтому купальник подойдет даже девушкам с чувствительной кожей, склонной к аллергии. Сделать заказ

2. Купальник без рукавов Colibri

Классический купальник без рукавов с колоритным принтом колибри. Благодаря небольшим вырезам на горловине и бёдрах его удобно использовать для занятий любыми видами водного спорта. В нем ты можешь сёрфить, плавать, бегать и не беспокоиться, что его смоет волной. Ткань купальника отлично тянется, не выгорает на солнце, не линяет и не теряет цвет от морской воды. Ты можешь смело брать его с собой на отдых в жаркие страны. При грамотном уходе купальник будет радовать тебя не один сезон. Сделать заказ

3. Купальник Dakota blue

Стильная модель, соединяющая в себе классику и оригинальность. Закрытый купальник для серфинга цианового цвета будет хорошо смотреться на девушках с загорелой кожей. V-образные контрастные вставки из сетки помогут визуально сделать твою талию стройнее, а благодаря небольшой молнии на спине ты сможешь легко надевать и снимать купальник. Обладает защитой от ультрафиолетовых лучей и устойчив к износу. Сделать заказ

4. Черная лайкра Victoria

Одним из трендов пляжного сезона этого года является переплетение полосок ткани в виде геометрических фигур. Выбирай купальник c перекрещенными линиями неонового розового цвета. Они эффектно смотрятся на черном фоне и зрительно уменьшают объемы фигуры, удлиняя и вытягивая силуэт. Молния на спине и длинный рукав защитят тебя от солнечных ожогов и мелких травм на воде. Сделать заказ

5. Комбинезон Aqua

Элегантный комбинезон для серфинга надежно защищает тело от воздействия воды, солнца и ветра. Модель выполнена в спортивном стиле, но это не помешает тебе выглядеть женственно и сексуально. Эластичная ткань роскошного синего цвета плотно облегает тело, не сковывая движений, а контрастные клинообразные вставки придают образу остроты. Такой наряд спасет от переохлаждения при длительном нахождении в воде в прохладную погоду и убережет кожу от ссадин и повреждений при исполнении самых экстремальных трюков. Сделать заказ

6. Лайкра для серфинга Tropics

Купальник с открытыми руками и глубоким вырезом на спине станет отличным вариантом для тех, кто любит понежиться под ласковым солнцем, или проводит много времени в теплой морской воде. Уникальный вид купальнику придает сочетание красочного тропического принта и широких салатовых лямок на спине. Материал купальника устойчив к внешним воздействиям, обладает стрейч-эффектом, отлично садится на любую фигуру и не допускает натирания кожи. Сделать заказ

Чтобы сохранить изделие в первозданном виде как можно дольше, соблюдай простые правила по уходу. После каждого захода в воду полоскай купальник вручную в холодной пресной воде без предварительного замачивания. Сушить купальник следует в тени, его нельзя выжимать и гладить, так как ткань деформируется, и он потеряет форму.

Все представленные модели купальников ты можешь приобрести на сайте международной компании Wave Harmony. Компания была сформирована в 2014 году и специализируется на производстве спортивной одежды для водных видов спорта. Коллекции купальников Wave Harmony изготавливаются небольшими партиями, что позволяет каждой девушке быть непохожей на остальных. Все модели производятся из современных европейских и американских тканей и фурнитуры, в состав которых входит полиэстер и лайкра.