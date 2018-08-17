Ким Кардашьян сгорела в солярии, позеленела и обтянулась латексом

Она знает, как произвести фурор! В минувший четверг Ким Кардашьян вышла в свет в образе, который трудно себе представить в обычной жизни: она надела латексное платье, полностью обтянувшее ее фигуру, и прозрачные остроносые туфли Yeezy.

Однако самой обсуждаемой частью образа 37-летней теледивы стал цвет ее кожи и волос. Звезда выглядела так, словно слишком долго пролежала в солярии (или стояла под душем автозагара), а потом окунулась в болото!

В таком виде мать троих детей отправилась на вечеринку вместе со своей подругой Ларсой Пиппен. Девушки прыгнули в салатовый ламборгини, принадлежащий Кардашьян, и умчались покорять улицы Майами.

Поклонники отреагировали на новые фотографии по-разному. «Хотел бы я быть таким богатым, чтобы сочетать свой парик с цветом ламборгини», «Ходячая кукла!», «О боже, Ким, твое платье меня убивает», «Волосы супер!», «По мне так брюнеткой ей лучше идет», «Волосы супер!», «Думала, это от тачки отсвечивает, но нет», «Я одна в ней никогда ничего привлекательного не нахожу? И абсолютно не понимаю этот хайп вокруг нее».