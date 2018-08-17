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11 пар туфель на устойчивом каблуке, которые мы будем носить всю осень
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11 пар туфель на устойчивом каблуке, которые мы будем носить всю осень 

Harper’s Bazaar 15 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
То, что без ковбойских сапог и ботильонов «под питона» этой осенью нам не обойтись, мы усвоили давно. Но что же носить в межсезонье, когда для сапог еще рано, а для босоножек поздно. Приходит время лоферов, брогов, оксфордов, лодочек и так далее. В новом сезоне дизайнеры предлагают лоферы. Например, у Stella McCartney они на массивном каблуке и с отделкой под рептилию, а у Gucci — из вельвета. Модели Mary Jane переделали на новый лад Nº21, а Michael Kors и H&M предлагают классику. Леопардовый принт, который сейчас в особом почете, ищите у Gianvito Rossi, а уэльскую клетку — у Clergerie.
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