Burn вновь представит тематическую зону на фестивале Faces&Laces

В этом году в рамках тематики выставки «Субкультурная кооперация» Burn объединил силы вместе с культовым магазином кроссовок Sneakerhead: они представят лекторий, где эксперты расскажут о современной уличной культуре. Там же расположится pop-up-выставка со знаковыми моделями кроссовок.

Кроме этого бренды разыграют множество подарков: от годового запаса напитка до сертификатов в магазине Sneakerhead. Главным призом станет кастомная модель кроссовок от дизайнера Maggi. Фото: Burn Оба дня гостей зоны Burn на фестивале Faces&Laces ждёт электронная музыка и выступления российских представителей хип-хоп культуры и популярных диджеев: свои сеты отыграют DJ Kashin, DJ Roomsta и другие.

Узнать больше о фестивале Faces&Laces можно здесь. Статьи по теме 33 фото, доказывающих, что на Faces&Laces просто прекрасно Парк Горького и Faces&Laces Locals выпустили коллекцию с российскими дизайнерами Проект Faces & Laces Locals Review поддержит амбициозные локальные бренды На afterparty выставки Faces&Laces от Reebok Classic выступили Oxxxymiron и Ghetts

Запись «Burn вновь представит тематическую зону на фестивале Faces&Laces» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.