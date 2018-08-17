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Burn вновь представит тематическую зону на фестивале Faces&Laces
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Burn вновь представит тематическую зону на фестивале Faces&Laces 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
В этом году в рамках тематики выставки «Субкультурная кооперация» Burn объединил силы вместе с культовым магазином кроссовок Sneakerhead: они представят лекторий, где эксперты расскажут о современной уличной культуре. Там же расположится pop-up-выставка со знаковыми моделями кроссовок.
Кроме этого бренды разыграют множество подарков: от годового запаса напитка до сертификатов в магазине Sneakerhead. Главным призом станет кастомная модель кроссовок от дизайнера Maggi. Фото: Burn Оба дня гостей зоны Burn на фестивале Faces&Laces ждёт электронная музыка и выступления российских представителей хип-хоп культуры и популярных диджеев: свои сеты отыграют DJ Kashin, DJ Roomsta и другие.
Узнать больше о фестивале Faces&Laces можно здесь. Статьи по теме 33 фото, доказывающих, что на Faces&Laces просто прекрасно Парк Горького и Faces&Laces Locals выпустили коллекцию с российскими дизайнерами Проект Faces & Laces Locals Review поддержит амбициозные локальные бренды На afterparty выставки Faces&Laces от Reebok Classic выступили Oxxxymiron и Ghetts
Запись «Burn вновь представит тематическую зону на фестивале Faces&Laces» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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