Зебра — еще один животный принт, который мог бы потеснить леопардовый

Вокруг только и говорят, что о леопарде: он в тренде, он больше не считается вульгарным, его носят самые модные девушки из разных городов… Иногда вспоминают еще и змею. Другие же животные принты для стилистов как будто не существуют — а ведь дизайнеры старались выйти в этом сезоне за пределы одного только семейства кошачьих! Нам, например, очень по душе зебровый принт (иногда, в зависимости от расцветки, превращающийся в тигровый — еще один плюс за такую пластичность). Он гораздо менее раскручен, чем леопард, но оттого и выглядит свежее — тем более контрастное сочетание черного и белого эффектно и само по себе.