Полина Гагарина примерила образ, который ее простит

«Скучно и невзрачно»: Лариса Вербицкая не продумала образ для выхода в светНедавно состоялась премьера мультфильма «Монстры на каникулах 3. Море зовет», в котором Полина Гагарина озвучивала одного из персонажей. На закрытый показ певица решила надеть модное в этом сезоне платье с рюшами. Как оценит ее образ наш эксперт по стилю? Комментарий эксперта: Леся Андреева, стилист-имиджмейкер, эксперт в системе стилевых типажей внешности

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала

— Романтический пасторальный образ, как мне кажется, простоват для певицы Полины Гагариной. В платье слишком много лишних деталей и обилие рюш, как снизу, так и сверху. Пояс тоже не очень вписывается в общий стиль, а обувь я бы заменила либо на яркую, сделав на ней акцент, либо подобрала босоножки точно в цвет платья.