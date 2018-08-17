Ещё
Полина Гагарина примерила образ, который ее простит
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полина Гагарина примерила образ, который ее простит 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Полина Гагарина Фото: depositphotos.com  Еще больше модных разборов
«Скучно и невзрачно»: Лариса Вербицкая не продумала образ для выхода в светНедавно состоялась премьера мультфильма «Монстры на каникулах 3. Море зовет», в котором Полина Гагарина озвучивала одного из персонажей. На закрытый показ певица решила надеть модное в этом сезоне платье с рюшами. Как оценит ее образ наш эксперт по стилю? Комментарий эксперта: Леся Андреева, стилист-имиджмейкер, эксперт в системе стилевых типажей внешности
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала
— Романтический пасторальный образ, как мне кажется, простоват для певицы Полины Гагариной. В платье слишком много лишних деталей и обилие рюш, как снизу, так и сверху. Пояс тоже не очень вписывается в общий стиль, а обувь я бы заменила либо на яркую, сделав на ней акцент, либо подобрала босоножки точно в цвет платья.
Teleprogramma.pro: последние новости
Шопинг с экспертом: как стильно одеться в секонд-хенде? «Скучно и невзрачно»: Лариса Вербицкая не продумала образ для выхода в свет 52-летняя звезда «Карточного домика» вышла замуж за молодого возлюбленного
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения2
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Бикини из скотча: что нас ждет дальше?98
Названа самая сексуальная национальность для россиян119
Актриса спародировала откровенные фото Кардашьян1
Видео
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
00:15
«Посмотри вниз»: он сделал ей предложение в вертолете
Любовь Другое
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
06:21
Знаменитости, родившие после 45 лет
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
00:15
Кожевникова рассказала о своей зависимости
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение