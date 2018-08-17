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Самые сумасшедшие наряды звезд на премии MTV Video Music Awards прошлых лет
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Самые сумасшедшие наряды звезд на премии MTV Video Music Awards прошлых лет 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Леди Гага, 2010 год  Начнем наш список со знаменитого мясного платья Леди Гаги. В нем певица посетила премию VMAs в 2010 году. После нее никто не осмелился выбрать такой интересный материал еще раз и, надеемся, никогда и не решатся. Хватит с нас и одного такого раза.
Никки Минаж, 2011 год  На следующий год всех шокировала безбашенная Никки Минаж, появившись на красной ковровой дорожке… не пойми в чем. Кажется, селебрити собрала в этом луки все, что ей давно было жалко выбросить дома.
Роуз Макгоуэн, 1998 год  Вернёмся на 20 лет назад в 1998 году. Тогда актриса Роуз Макгоуэн встречалась с Мерилином Мэнсоном, а для мероприятий выбирала очень откровенные луки. Конечно, ее голое во всех отношениях платье она так и не смогла переплюнуть (слава богам). А мы запомнили этот аутфит в качестве примера того, как НЕ надо носить полупрозрачные платья.
Лил Ким, 1999 год  Аутфит русалки Лил Ким мы бы сохранили для Хэллоуина, а не для выхода в свет. Но зато и спустя почти 20 лет о ее выходе вспоминают в далекой от нее России.
Кристина Агилера, 2002 год  Это пример тех вещей из нулевых, которые, мы надеемся, никогда больше не вернутся в моду. Потому что эту микро-юбку и микро-топ мы еще раз не переживем (тем более в одном луке).
Майли Сайрус, 2015 год  Из свеженького: Майли Сайрус и ее адский образ из 2015. Тогда ее грудь прикрывали только две полоски ткани, а вместо юбки была сетка с какими-то украшениями. Лиама на нее не хватало!
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