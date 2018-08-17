Самые сумасшедшие наряды звезд на премии MTV Video Music Awards прошлых лет

Леди Гага , 2010 год Начнем наш список со знаменитого мясного платья Леди Гаги. В нем певица посетила премию VMAs в 2010 году. После нее никто не осмелился выбрать такой интересный материал еще раз и, надеемся, никогда и не решатся. Хватит с нас и одного такого раза.

Никки Минаж, 2011 год На следующий год всех шокировала безбашенная Никки Минаж, появившись на красной ковровой дорожке… не пойми в чем. Кажется, селебрити собрала в этом луки все, что ей давно было жалко выбросить дома.

Роуз Макгоуэн , 1998 год Вернёмся на 20 лет назад в 1998 году. Тогда актриса Роуз Макгоуэн встречалась с Мерилином Мэнсоном, а для мероприятий выбирала очень откровенные луки. Конечно, ее голое во всех отношениях платье она так и не смогла переплюнуть (слава богам). А мы запомнили этот аутфит в качестве примера того, как НЕ надо носить полупрозрачные платья.

Лил Ким, 1999 год Аутфит русалки Лил Ким мы бы сохранили для Хэллоуина, а не для выхода в свет. Но зато и спустя почти 20 лет о ее выходе вспоминают в далекой от нее России.

Кристина Агилера , 2002 год Это пример тех вещей из нулевых, которые, мы надеемся, никогда больше не вернутся в моду. Потому что эту микро-юбку и микро-топ мы еще раз не переживем (тем более в одном луке).