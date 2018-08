Модный дайджест: блогеры подражают Ким Кардашьян, модели носят смирительные рубашки, а отец Меган Маркл идет в дизайнеры

Пока в мире моды затишье перед бурей сентябрьских Недель моды, в новостном пространстве в основном появляются сообщения о свежих коллаборациях или маркетинговых исследованиях, называющих Ким Кардашьян «опасной персоной», а модникам приходится утолять свой эстетический голод, рассматривая наряды звезд с красных дорожек. Зато вот в новом сезоне нас, очевидно, ждет много модных приключений: отец Меган Маркл решил стать дизайнером, а суровые сибиряки выпустили коллекцию смирительных рубашек. О том, что еще происходило в мире моды, читайте в нашем дайджесте.

1. Блогеры Instagram подражают Ким Кардашьян

Рекламная кампания новых кроссовок Канье Уэста Yeezy Boost 350 с участием Ким Кардашьян вызвала бурную реакцию у пользователей сети. Странная поза модели вдохновила интернет-троллей на целую серию мемов.

Впрочем, не все блогеры готовы потешаться над звездой. Как выяснилось, кроме собственной жены Канье привлек к кампании инфлюенсеров: фотографу Ричарду Керну позировали YouTube-блогер Брэд Холл , модель Лекси Вуд, фотограф и продюсер Ребекка Херн, дизайнер Сами Миро, стилист Ибн Джаспер и другие. Стилистика съемки не изменилась — все участники также лежат в постелях в не всегда естественных позах.

2. Стелла Маккартни выпустила кроссовки-конструктор

Дизайнер известна своим трепетным отношением к вопросам защиты окружающей среды. Стелла не употребляет мяса, да и в своих коллекциях находит место для того, чтобы обратить внимание на экологические проблемы. Например, съемка одной из рекламных кампаний бренда прошла на свалке. На неделе в своем Instagram-аккаунте модельер выложила фото и видео с новыми кроссовками Loop Sneaker, которые могут быть полностью переработаны для вторичного использования.

Маккартни назвала их самыми экобезопасными в ассортименте бренда на данный момент. Все дело в новой технологии: при изготовлении обуви не используется клей, а верхняя часть соединяется с подошвой при помощи специальных пазов, словно детали конструктора. Доступны будут как мужские, так и женские модели высокотехнологичной новинки в разных цветах.

Dynamic and modern, the #LoopSneaker demonstrates a new method of attaching the upper to the sole without glue, meaning the shoe can be easily recycled or reused at the end of its life. Visit our Loop Lab at #23OldBond street in London and find out more.. #StellaMcCartney #StellasWorld

A post shared by Stella McCartney (@stellamccartney) on Aug 9, 2018 at 9:11am PDT 3. В Томске прошел показ модных смирительных рубашек

Как говорят, каждый сходит с ума по-своему. Теперь можно делать это, оставаясь на стиле. Сибирская арт-группа Сну-Сну презентовала авторскую коллекцию смирительных рубашек под названием «Руки превращаются…».

На создание 12 рубашек, при изготовлении которых были использованы не только ткани, но и полиэтиленовая пленка, ушел месяц. Найти наряд по вкусу (и диагнозу) не составит труда. Среди моделей были варианты, вдохновленные русским народным костюмом и королевской мантией.

4. Отец Меган Маркл подался в дизайнеры

Похоже в индустрии моды скоро появится новое имя. На неделе многие западные СМИ сообщили о том, что отец герцогини Сассекской, доставивший уже немало головной боли всей королевской семье своими интервью, намеревается основать свой собственный бренд. Поводом для слухов послужил твит его старшей дочери, Саманты Маркл, которая сообщила новость в своем микроблоге.

С нетерпением ожидаю новую линию одежды для мужчин от моего отца! Буду держать вас в курсе,

— написала старшая сводная сестра Меган Маркл.

Официальных заявлений о творческих планах от обычно разговорчивого Томаса Маркла пока не поступало.

Томас Маркл

5. К премьере фильма «Гоголь. Страшная месть» выйдет специальная капсульная коллекция

Поклонники российского триллера по мотивам произведений Гоголя смогут вскоре пополнить свой гардероб. Дизайнер Александр Арутюнов , основавший свой бренд в 2011 году, выпустил капсульную коллекцию специально к продолжению кассовой картины. Публике линейка будет представлена во время светской премьеры, которая пройдет в столичном кинотеатре «Октябрь» 21 августа, где свитшоты и худи, которые составили основу коллекции, примерят звезды фильма «Гоголь. Страшная месть».

Все модели украшают две нашивки: на красной поместили название фильма, а на белой — слова «тайна», «сон», «любовь», «страх», которые, по словам автора коллекции, лучше всего описывают творчество Гоголя. В кампании, съемки которой прошли в навевающих мистическое настроение интерьерах, снялись известные актеры Артем Ткаченко , Юлия Франц и Кирилл Зайцев , а фотографом выступил Роман Ерофеев.

6. Клэр Уайт Келлер выпустила первые кроссовки для Givenchy

Люксовые бренды продолжают пытаться заинтересовать более молодую аудиторию, которая без ума от уличной моды. Креативный директор французского модного Дома, больше известного элегантными нарядами, вроде свадебного платья Меган Маркл, создала свою первую спортивную обувь для бренда, и она явно отличается от прежних кроссовок Givenchy. Дизайн стал более брутальным: в таких можно покорять не столько Instagram, сколько горы.

Заимствовала Келлер и элементы трендовой «уродливой» моды, вроде массивных вставок на подошве. Кроме классического черного, модель будет доступна в красном и синем цветах. Ботинки также снабжены молнией спереди, трикотажной вставкой и массивным белым задником с изображением логотипа.