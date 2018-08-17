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Нечего скрывать: Кендалл Дженнер в откровенной фотосессии для Love Magazine
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Нечего скрывать: Кендалл Дженнер в откровенной фотосессии для Love Magazine 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Кендалл Дженнер 22-летняя Кендалл Дженнер приняла участие в фотосессии для обложки юбилейного выпуска британского журнала Love. Для одной из фотографий звезде шоу «Семейство Кардашьян» пришлось полностью обнажиться (хотя модели, честно говоря, не привыкать к откровенным съемкам). На сексуальном черно-белом снимке звезда позировала топлес, а ее тело прикрывала только связка жемчужных бус. Кадр был опубликован в Instagram издания.
Кендалл Дженнер Визажисты сделали Кендалл макияж с акцентом на глаза, а стилисты создали объемную прическу в духе 80-х (сложно представить, сколько лака вылили парикмахеры на голову бедной Дженнер). В таком образе модель могла бы легко стать новой девушкой Бонда. Вначале этого года Кендалл взяла паузу вработе. Девушка невыходила наподиум всезоне осень-зима 18/19, пропустила Парижскую неделю моды ивернулась кработе только в начале лета.
Кендалл Дженнер
С самого начала мы были очень избирательны в отношении того, в каких шоу я буду принимать участие. Я никогда не была одной из тех девушек, которые работают на 30 показах за сезон. Флаг им в руки. У меня были миллион других занятий, не только выходы на подиум, но и все остальное. Все это настолько угнетало меня, что я постепенно начала сходить с ума и решила отойти от этого дела, — призналась девушка в интервью для журнала.
Кроме того, Кендалл поучаствовала в викторине в стиле «Кто хочет стать миллионером?». Love спрашивал ее о малоизвестных фактах из ее жизни. Например, одним из вопросов было, в каком сезоне она впервые начала работать с Marc Jacobs.
Кайли и Кендалл Дженнер, Ким, Хлое и Кортни Кардашьян Напомним, что в начале августа Дженнер вместе со своими сестрами Ким, Кортни, Хлоей и Кайли стала лицом рекламной кампании новой коллекции нижнего белья от Calvin Klein. Главная идея проекта #MyCalvins заключается в том, чтобы объединить семьи вместе, как это и прозошло с династей Дженнер-Кардашьян. Впрочем, не обошлось без хейтеров, но сестрам не привыкать к критике.
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