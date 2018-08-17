Ничего лишнего: Rado выпустили часы очень красивого цвета

Давно мы ничего не слышали от Rado, и вот они выпустили дебютную модель этого года — True Open Heart Automatic. Вообще-то модель True — не новая, а одна из самых популярных у легендарного швейцарского бренда, но теперь (в новом бутике на Никольской, 10) можно купить ее в черном глянцевом, плазменном и шоколадном цветах. И, да, они одинаково круто смотрятся и на мужской, и на женской руке!

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nichego-lishnego-rado-vypustili-chasy-ochen-krasivogo-tsveta/