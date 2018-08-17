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Пугачёва вышла в свет в пижаме
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Пугачёва вышла в свет в пижаме 

News.ru 24 минуты назад
Алла Пугачева умеет привлечь к себе внимание. Певица не отказывается от модных экспериментов. Правда, поклонники оценивают их двояко.
Примадонна и сама признает: в молодости фигура не позволяла носить смелые обновки. На долгие годы визитной карточкой певицы стали черные балахоны, придуманные для нее Вячеславом Зайцевым. Просторные платья-туники длиной до колен скрывали очертания фигуры, но подчеркивали стройные ноги Аллы Пугачёвой. За последние пару лет Пугачёва существенно похудела и всерьёз занялась внешностью: по мнению поклонников, она молодеет на глазах.
Дизайнер народной артистки Алишер рассказывал, что его звёздная клиентка неохотно соглашалась на модные эксперименты, лишь со временем Пугачева решилась включить в гардероб джинсы-скинни, кружевные платья и топы с открытыми плечами. Сейчас Алла Пугачёва следит за модными тенденциями и охотно перенимает их. Недавно Пугачёва появилась в костюме-пижаме. Бельевой стиль в одежде не сдаёт позиций, пижамы и комбинации стали частью повседневной одежды. Но чтобы выйти в таком в свет, все-таки понадобится смелость. Что ж, Пугачёвой её не занимать. На этот раз поклонники дивы по достоинству оценили её выход. «Вот это женщина! Так выглядеть почти в 70 лет!», «Красивая, стильная, умная женщина!», «Очень молодит такой стиль!», — написали впечатлённые фолловеры.
Алла Пугачёва с удовольствием отмечает, что Максиму Галкину всегда нравится, как она выглядит. При этом супруг равнодушен к шопингу и обновки Галкину обычно покупает жена. В недавнем интервью Олегу Меньшикову Примадонна заметила, что впервые живет за счёт супруга — деньги в семье зарабатывает именно он.
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