Пугачёва вышла в свет в пижаме

Алла Пугачева умеет привлечь к себе внимание. Певица не отказывается от модных экспериментов. Правда, поклонники оценивают их двояко.

Примадонна и сама признает: в молодости фигура не позволяла носить смелые обновки. На долгие годы визитной карточкой певицы стали черные балахоны, придуманные для нее Вячеславом Зайцевым . Просторные платья-туники длиной до колен скрывали очертания фигуры, но подчеркивали стройные ноги Аллы Пугачёвой. За последние пару лет Пугачёва существенно похудела и всерьёз занялась внешностью: по мнению поклонников, она молодеет на глазах.

Дизайнер народной артистки Алишер рассказывал, что его звёздная клиентка неохотно соглашалась на модные эксперименты, лишь со временем Пугачева решилась включить в гардероб джинсы-скинни, кружевные платья и топы с открытыми плечами. Сейчас Алла Пугачёва следит за модными тенденциями и охотно перенимает их. Недавно Пугачёва появилась в костюме-пижаме. Бельевой стиль в одежде не сдаёт позиций, пижамы и комбинации стали частью повседневной одежды. Но чтобы выйти в таком в свет, все-таки понадобится смелость. Что ж, Пугачёвой её не занимать. На этот раз поклонники дивы по достоинству оценили её выход. «Вот это женщина! Так выглядеть почти в 70 лет!», «Красивая, стильная, умная женщина!», «Очень молодит такой стиль!», — написали впечатлённые фолловеры.