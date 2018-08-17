Осень близко: 5 стильных аутфитов с ботильонами 

Платье макси
Этой осенью обязательно купите себе платье макси. Это может быть модель с цветочным принтом или просто однотонная, как в коллекциях Off-White и Jacquemus. Такие отлично смотрятся в компании коричневых и черных ботильонов.
Белая обувь
Рози Хантингтон-Уайтли демонстрирует удачный пример аутфита с модными в новом сезоне ботильонами белого цвета. Модель сочетает их с красными кожаными брюками и байкерской курткой на меху.
В ковбойском стиле
Казаки и ботильоны в ковбойском стиле этой осенью носим с брюками клеш и цветным принтом. Миксует в одном луке вестерн и бохо!
Плащ в клетку
Вместе с платьем макси в магазине захватите и кожаный плащ в клетку. Такой сделает любой лук трендовым, а круче всего будет смотреться с кожаными ботильонами.
Casual
У Виктории Бекхэм нужно точно поучиться сочетанию базовых вещей. Дизайнер комбинирует самые простые модели так, что любой ее аутфит выглядит шикарно. Так, Виктория собрала лук из синего джемпера с высоким горлом, прямыми джинсами и ботильонами винного цвета.