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Helmut Lang сняли лучший кампейн с возрастными моделями (и еще их внуками, собаками и мужьями)
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Helmut Lang сняли лучший кампейн с возрастными моделями (и еще их внуками, собаками и мужьями) 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Возрастные и бодипозитивные модели давно стали новой реальностью, но их съемки в модных кампейнах продолжают вызывать резонанс. Еще бы — бабушки 80 лет и их внуки смотрятся в осенне-зимних релизах не хуже Эмили Ратаковски и Беллы Хадид: посмотрите на рекламу Helmut Lang, которую бренд посвятил «Женщинам Уэльса».
«Валлийские бабушки» — 86-летняя Маргарет (экс-директор похоронного бюро), 77-летняя Джилиан (мать музыканта Стива Стрейнджа), 86-летняя Дилис (рекордсменка среди женщин-парашютистов) и 66-летняя Пуленг, воссоединившаяся с мужем после апартеида в Южной Африке — позируют в мотоспортивных комбинезонах, вельветовых костюмах, меховых манто, байкерских куртках и пальто-халатах. В видео, которое сняла для проекта креативная команда во главе с Шарлоттой Джеймс, они рассказывают отнюдь не о моде, а о любви к Уэльсу — «несмотря на погоду, ворчащих мужей и знакомство со всеми жителями через одно рукопожатие».
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