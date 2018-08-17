Скандальная звезда вышла в свет со скотчем на сосках

Бывшая родственница семейства Кардашьян шокировала чересчур откровенным платьем.

Блэк Чайна , бывшая танцовщица и экс-жена брата Ким Кардашьян , Роба, не устает удивлять мир своими чувственными и очень провокационными туалетами. Не было ни дня, чтобы Блэк вышла в свет в «обычной» одежде: звезда всегда придумает что-нибудь «эдакое». Так получилось и в этот раз.

Чайна была застигнута папарацци у входа в ночной клуб Лос-Анджелеса. Не знаем, чем там собиралась заниматься светская дива, но для вечернего досуга она выбрала абсолютно прозрачное платье из черное сетки. Даже наличие глубокого декольте практически до пупка уже не так сильно могло смутить. Казалось, Блэк Чайна вышла на улицу абсолютно голая!

Дабы вконец не шокировать публику, звезда прикрыла интимные места, по-видимому, тем, что было у нее под рукой. Вместо трусов — тончайшие прозрачные стринги, вместо бюстгальтера — черная изолента. С таким нарядом можно не думать ни о макияже, ни о прическе — все равно стараний никто не заметит. Правда, Блэк Чайна все же про мэйк-ап не забыла: белый парик-каре, кукольные наклеенные ресницы и розовые тени стали завершающими штрихами ее «роскошного» образа.

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