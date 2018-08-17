Шопинг-дайджест: 17—24 августа

Бутик Ermanno Scervino в «Крокус Сити Молл»

Итальянских дизайнеров любят в России не зря: именно они помогают женщинам всегда быть нарядными и прививают любовь к качественным тканям и крою. Ermanno Scervino в осенне-зимнем сезоне предлагают носить шерстяные пальто в стиле милитари и яркие oversize-пуховики, ультраженственные платья, клетку и брюки как в 70-х. Всю коллекцию можно найти в новом бутике Ermanno Scervino в ТЦ «Крокус Сити Молл». Его дизайн, кстати, тоже придумали итальянские дизайнеры.

Центральный универмаг постоянно радует премьерами: на днях на 4 этаже открылся корнер марки Nervure. Ее креативный директор Андреа Биазини любит смешивать личные воспоминания с различными эпохами и стилями, но всегда оставляет место спорту. В его последнюю осенне-зимнюю коллекцию вошла специальная капсула, сделанная для ЦУМа. Пуловеры со спущенными рукавами украшены надписями Sochi, гербом города и голубым паттерном Sold out. Мастера Nervure связали модель в технике интарсии из мягкой шерсти с добавлением кашемира, отвечающего за тепло, и синтетических волокон, которые делают материал прочнее.

Анатомические кроссовки Versus Versace Anatomia

Чтобы не отставать от спортивных гигантов adidas и Nike, модные бренды тоже делают свои кроссовки не только стильными, но и удобными. Versus Versace Anatomia, как следует из названия, обещают быть суперкомфортными. Они повторяют естественные изгибы ноги, а подложка их подошвы имитирует рельеф мышц. Модель можно найти во множестве вариаций: с низким подъемом, шнуровкой и неопреном с трикотажной голенью, монохромные, цветные или с принтами. Коллекцию также дополняют беговые Anatomia Runner.

Ковбойская коллекция Geox

В сотый раз говорить о том, что казаки — главная обувь сезона, мы не будем. Просто покажем модели Geox из последней коллекции FW 2018-19: тут и белые для самых модных и отчаянных (или планирующих ходить в них на юге), и базовые черные и коричневые — кстати, не менее стильные. Итальянский бренд создал также модели с низким голенищем. Получилась модная альтернатива: нейтральная, но с ясным намеком на тренд.

Акция Reebok «Всем зачет»

15 августа стартовал проект Reebok «Всем зачет». В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи до середины сентября можно обменять старую спортивную одежду на скидку 20% на вещи из новой коллекции. Акция приурочена к новому осеннему сезону (да-да, в спортзал тоже хочется ходить модной) и заодно призвана обратить внимание на проблемы экологии и помочь малоимущим семьям. Всю одежду, полученную магазинами, отдадут на переработку компании-партнеру Charity Shop и благотворительному фонду «Второе дыхание».