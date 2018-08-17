Что такое стиль когяру?

Когяру — название субкультуры японских старшеклассниц (18+) происходит от сокращенного яп. 高校生 (ко:ко:сэй) — «старшеклассница» и англ. girl — «девушка» (в японском произношении «гяру»). Девушки когяру демонстрируют раскованное поведение, обожают материальные ценности, переписываются в мессенджерах с мужчинами постарше, тусуются в ночных клубах, получают от поклонников деньги и дорогие подарки. Это вызывает волну осуждения со стороны консервативных японцев.

Неотъемлемые атрибуты стиля когяру: мобильный телефон для жарких переписок, загар, хайлайтер и светлые тени для век, гигантские накладные ресницы, цветные линзы для глаз, декоративные наклейки для лица, стразы, осветленные волосы, яркий макияж, легкомысленные мини-юбки, белые гольфы и гольфины без кружев, гетры, юбки тартан, короткие топы и майки. Когяру много улыбаются, смеются, демонстративно жуют розовые жевательные резинки, зрелищно надувая пузыри и лопая их. Они без ума от брендовых вещей, которые радостно скупают на вырученные деньги.

Постоянные упреки в бездуховности не отменяют популярности этого стиля. Японские, европейские и американские когяру выглядят и мыслят похоже. Субкультура эта сегодня распространилась по всему миру. Схожий с образом Лолиты, но опошленный и вульгарный стиль выглядит нарочито ярко и привлекает внимание, а фото в стиле когяру собирают тысячи лайков в социальных сетях.

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